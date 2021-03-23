Ксения Мишина заболела коронавирусом и рассказала о своем состоянии

Ксения Мишина / СТБ

Ксения Мишина и Александр Эллерт изолировались на 2 недели дома, потому что у актрисы пришел позитивный результат на коронавирус.

Ксения Мишина записала в своих сторис "хронику", как она ее назвала. По словам девушки, сначала у нее пропал вкус и запах - она съела редиску, но знала об этом только потому что видела ее.

"Я королева, я коронована теперь!", - со смехом сказала Ксения.

Потом Ксения поблагодарила поклонников, которые желали ей скорого выздоровления, и предупреждали, что инфекция может дать осложнения на ЦНС.

"Тут мне сказали, что корона влияет на мозг", — сообщила, улыбаясь, Мишина.

Уже утром 23 марта Ксения и Александр сняли новое сторис, на котором объяснили, что у Ксени начала подниматься температура.

Ксения Мишина заболела коронавирусом и записала видео о своем состоянии:

Напомним, что ранее Ксения Мишина постоянно была занята съемкам в сериале Клятва врача, который выходит осенью 2021 года.

Съемки прошли безопасно и без коронавируса. Девушка заболела намного позже после окончания съемок.

Как ранее сообщал Главред, 22 марта Иван Ургант заболел коронавирусом. Он проводил свое шоу Вечерний Ургант по скайпу.