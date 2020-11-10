Куда сходить в Киеве ноябре: эротические шоу и концерты

Пока в Киеве не объявили локдаун, продолжают работать многие рестораны, клубы и концертные залы. Куда можно сходить повеселиться в Киеве в ноябре - рассказываем в материале.
В Киеве оранжевая зона карантина из-за коронавируса, что не запрещает работу ресторанов, кафе, клубов и прочих концертных залов.
Для тех, кто не хочет сидеть дома, или коротать свое время между работой и домом, есть возможность посетить концерты и развлекательные шоу.
Например, столичный Caribbean Club предлагает запланировать ближайшие вечера, чтобы провести их в уютной атмосфере с настоящими хитами концертных залов.
Заведение анонсировало расписание камерных событий ноября, среди них: концерт группы-участницы нацотбора на Евровидение Freedom Jazz girls band, остросюжетные спектакли театра "Черный Квадрат", шоу "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" и уже второй год - "гвоздь программы" - эротическое варьете "Рояль".Читайте такжеСамый высокооплачиваемый артист - сколько получает Олег Винник
"Все события проходят при соблюдении всех рекомендаций МЗУ и максимальных мер безопасности для гостей. Количество мест на все шоу и концерты ограничено в соответствии с правилами проведения мероприятий", - отмечает администрация заведения.
Шоу "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом"
Когда: 12 ноября, 19:00
12 ноября состоится любимое шоу поклонников джаза – "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом". Гости вечера узнают от Алексея Когана истории создания легендарных джазовых композиций: интересные факты и воспоминания об их создателях, случаи из жизни джазменов и целых джаз-бэндов.
"Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" – это возможность познать джаз по-новому и ощутить его по-настоящему. Это не просто концерт. Это шоу, в котором Алексей Коган как ведущий и артист мастерски объединяет музыку, юмор и неповторимую дружескую атмосферу.
Sax Live Show BEST SONGS от Freedom Jazz
Когда: 13 и 19 ноября, 19:00
13 и 19 ноября музыкальное кабаре #1 в Украине Freedom Jazz girls band сыграют взрывные концерты. Джазетки готовят невероятное Sax Live Show BEST SONGS, в котором объединили лучшие песни и самые яркие номера из разных шоу.
Участницы отбора на Евровидение Freedom Jazz girls будут исполнять авторские песни и мировые хиты Paparazzi, Vitamin D, The Show Must Go On, Personal Jesus, Music, Du hast и даже Тает лёд" в оригинальных аранжировках.
Варьете-шоу "Рояль"
Когда: 14, 20 и 28 ноября, 19:00
Искусство варьете появилось в Париже в 1720 году и уже 100 лет популярное во всем мире. Команда Caribbean Club создала первое и пока единственное украинское варьете "Рояль", которое стало суперпопулярным всего после нескольких концертов. За первые полгода показов шоу собрало более 20 аншлагов подряд и покорило сердца тысяч зрителей.Читайте такжеОткровенное шоу варьете "Рояль" вернулось на сцену
Варьете "Рояль" состоит из музыкальных и откровенных перформансов: оригинальные аранжировки, яркие костюмы, живая музыка и соблазнительные танцовщицы. Зрелищное и откровенное шоу можно увидеть в концерт-холле еженедельно.
Спектакли театра-студии импровизации "Черный Квадрат"
Когда: 17,18 и 25 ноября, 19:00
Комедийные спектакли "Черного квадрата" уже стали хорошей традицией для тех, кто любит сочетать просмотр театрального представления с вкусным ужином. Сейчас представления о любви, сексе и дружбе происходят в Caribbean Club несколько раз в неделю. Театр может порадовать зрителей воистинну уникальными постановками, которые точно развеют тоску.
В ноябре гостей заведения ждет такая театральная программа: "Медовый месяц" (17 ноября), "Тестостерон или Пир Духа" (18 ноября), "Topless. Все включено" (25 ноября).
Все билеты и подробности выступлений можно увидеть на сайте концертного зала