Куда сходить в Киеве ноябре: эротические шоу и концерты

Куда сходить / Caribbean Club

В Киеве оранжевая зона карантина из-за коронавируса, что не запрещает работу ресторанов, кафе, клубов и прочих концертных залов.

Для тех, кто не хочет сидеть дома, или коротать свое время между работой и домом, есть возможность посетить концерты и развлекательные шоу.

Например, столичный Caribbean Club предлагает запланировать ближайшие вечера, чтобы провести их в уютной атмосфере с настоящими хитами концертных залов.

Заведение анонсировало расписание камерных событий ноября, среди них: концерт группы-участницы нацотбора на Евровидение Freedom Jazz girls band, остросюжетные спектакли театра "Черный Квадрат", шоу "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" и уже второй год - "гвоздь программы" - эротическое варьете "Рояль".Читайте такжеСамый высокооплачиваемый артист - сколько получает Олег Винник

"Все события проходят при соблюдении всех рекомендаций МЗУ и максимальных мер безопасности для гостей. Количество мест на все шоу и концерты ограничено в соответствии с правилами проведения мероприятий", - отмечает администрация заведения.

Куда сходить в Киеве / Caribbean Club

Шоу "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом"

Когда: 12 ноября, 19:00

12 ноября состоится любимое шоу поклонников джаза – "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом". Гости вечера узнают от Алексея Когана истории создания легендарных джазовых композиций: интересные факты и воспоминания об их создателях, случаи из жизни джазменов и целых джаз-бэндов.

"Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" – это возможность познать джаз по-новому и ощутить его по-настоящему. Это не просто концерт. Это шоу, в котором Алексей Коган как ведущий и артист мастерски объединяет музыку, юмор и неповторимую дружескую атмосферу.

Freedom Jazz girls band / Caribbean Club

Sax Live Show BEST SONGS от Freedom Jazz

Когда: 13 и 19 ноября, 19:00

13 и 19 ноября музыкальное кабаре #1 в Украине Freedom Jazz girls band сыграют взрывные концерты. Джазетки готовят невероятное Sax Live Show BEST SONGS, в котором объединили лучшие песни и самые яркие номера из разных шоу.

Участницы отбора на Евровидение Freedom Jazz girls будут исполнять авторские песни и мировые хиты Paparazzi, Vitamin D, The Show Must Go On, Personal Jesus, Music, Du hast и даже Тает лёд" в оригинальных аранжировках.

Куда сходить в Киеве / Caribbean Club

Варьете-шоу "Рояль"

Когда: 14, 20 и 28 ноября, 19:00

Искусство варьете появилось в Париже в 1720 году и уже 100 лет популярное во всем мире. Команда Caribbean Club создала первое и пока единственное украинское варьете "Рояль", которое стало суперпопулярным всего после нескольких концертов. За первые полгода показов шоу собрало более 20 аншлагов подряд и покорило сердца тысяч зрителей.Читайте такжеОткровенное шоу варьете "Рояль" вернулось на сцену

Варьете "Рояль" состоит из музыкальных и откровенных перформансов: оригинальные аранжировки, яркие костюмы, живая музыка и соблазнительные танцовщицы. Зрелищное и откровенное шоу можно увидеть в концерт-холле еженедельно.

Caribbean Club / Caribbean Club пресс-служба

Спектакли театра-студии импровизации "Черный Квадрат"

Когда: 17,18 и 25 ноября, 19:00

Комедийные спектакли "Черного квадрата" уже стали хорошей традицией для тех, кто любит сочетать просмотр театрального представления с вкусным ужином. Сейчас представления о любви, сексе и дружбе происходят в Caribbean Club несколько раз в неделю. Театр может порадовать зрителей воистинну уникальными постановками, которые точно развеют тоску.

В ноябре гостей заведения ждет такая театральная программа: "Медовый месяц" (17 ноября), "Тестостерон или Пир Духа" (18 ноября), "Topless. Все включено" (25 ноября).

Все билеты и подробности выступлений можно увидеть на сайте концертного зала