Леди Гага без белья засветила сочную грудь для поклонников

Леди Гага / Instagram Elle

Американская певица Леди Гага, которая недавно начала встречаться с Майком Полански, показала пикантное фото с очень глубоким декольте.

Леди Гага решила продемонстрировать сочную грудь, и сверкнула ею в разрезе своей кофточки на молнии. Фото Леди Гага показала в Instagram.

"Когда вы делаете макияж во время карантина просто потому что...", - подписала она фото, намекая на то, что все проделано для свеженькой фотографии.

На снимке девушка действительно продемонстрировала яркую розовую помаду, аккуратно подведенные глаза и подкрашенные веки, но судя по комментариям, много кто обратил больше внимания на ее сочную грудь, которая выглянула из разреза кофточки, расстегнутого чуть более чем стоило.

Леди Гага продемонстрировала, что под ней нет лифчика, и ее прелести свободно выглянули из расстегнутой молнии.

Леди Гага / Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг от снимка, но все не смогли не уделить внимания стараниям Гаги по макияжу - ее называли и королевой, и деткой и красоткой, и не забыли оценить выглядывающую грудь. Всего за час фото набрало более 634 тысяч лайков и более 10 тысяч комментариев.

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