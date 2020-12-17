УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Леди Гага показала грудь на нескромном сэлфи без лифчика

17 декабря 2020, 07:11

Американская певица Леди Гага похвалилась формами и сделала отсылку к своей популярной песне.

Леди Гага
Леди Гага / Reuters

Знаменитая певица Леди Гага, которая отличается эксцентричным поведением на сцене, порадовала поклонников откровенным сэлфи, на котором снялась без лифчика в одной маечке.

Леди Гага позирует на диване, в фиолетовых облегающих лосинах и крошечной белой маечке с бретельками-ниточками, которая почти не прикрывает ее соблазнительную грудь.

Леди Гага с минимумом косметики и с ногтями-коготками привела в восторг поклонников соблазнительным образом.
"Кислая конфета - такая сладкая, когда я немного злюсь", - пишет Леди Гага.

Поклонники Леди Гаги завалили ее комплиментами и пошлыми шуточками по поводу "конфетки".

Леди Гага
Леди Гага / Instagram

Песня Sour Candy вышла у Леди Гаги 28 мая 2020, и за это время уже набрала почти 90 миллионов просмотров.

Леди Гага Sour Candy - слушать песню:

Ранее певица Оля Серябкина сняла свою грудь на пикантном сэлфи.

Леди Гага новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Леди Гага показала грудь на нескромном сэлфи без лифчика». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Бесподобно": Анита Луценко снялась полностью обнаженной"Бесподобно": Анита Луценко снялась полностью обнаженной Знаменитая Женщина-кошка показала провокационное фото в трусикахЗнаменитая Женщина-кошка показала провокационное фото в трусиках Бывшая ВИА Гра полностью обнажилась на нескромном фотоБывшая ВИА Гра полностью обнажилась на нескромном фото Супер Топ-модель по-украински 2020: 9 выпуск - что было в полуфинале 14-12-2020Супер Топ-модель по-украински 2020: 9 выпуск - что было в полуфинале 14-12-2020 Полуголая ковбойша Анна Седокова похвалилась новым умениемПолуголая ковбойша Анна Седокова похвалилась новым умением
Следующий материал

Последние новости

07:25
Стало известно о новом ударе США по Северному потоку-2
07:11
Леди Гага показала грудь на нескромном сэлфи без лифчика Видео
07:02
После прививки вакциной Pfizer американка попала в больницу Видео
06:53
Бунт ФОПов - приговор для Зеленского и его команды мнение
06:36
Ученые назвали самый опасный период после выздоровления от коронавируса Видео
Реклама
06:35
Ученые опровергли распространенный миф о последствиях COVID-19 Видео
06:07
Мир может не справиться с пандемией COVID-19: названо условие Видео
06:05
Лаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году: фото Фото Видео
05:39
Мощная магнитная буря декабря 2020: головы будут болеть даже у здоровых Видео
05:13
Эксперт назвал компромисс, на который Россия пойдет по Донбассу Видео
04:44
Зачем нужно использовать тесты на обоняние при COVID-19 - ответ ученых Видео
04:08
Модные французские косички на короткие волосы для эффектного образа - фото Фото Видео
03:29
Ученые изобрели новый метод лечения гипертонии
02:50
Лукашенко потерпел сокрушительное поражение в Беларуси: журналист объяснил причину Видео
02:11
Гороскоп на 18 декабря для всех: применение дара, выгода от сделок и сброс балласта Видео
01:34
"Горячо": Оля Серябкина засветила сочные прелести в слишком откровенном наряде
01:21
Назван мировой лидер, завоевавший доверие украинцев
00:55
Как сбивать температуру при COVID-19: врач назвала лучший препарат Видео
00:19
День Варвары – красивые поздравления и открытки Варварам на день ангела
16 декабря, среда
23:57
В Молдове дали особый статус русскому языку
Реклама
23:28
Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов за монету Видео
22:57
Врач поведал, в каком случае нужно сбивать температуру
22:44
Родители обвиняют врачей после смерти молодого нацгвардейца от Covid-19
22:30
Европарламент утвердил бюджет ЕС на семь лет Видео
22:18
Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем Видео
22:07
Египет ужесточил правила въезда для туристов из Украины Видео
22:01
Вы в зоне риска: депрессию связали с риском критического состояния Видео
22:00
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в шестой серии 15-12-2020
21:41
Коронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженных Видео
21:35
Эксперты рассказали, как улучшить отношения с едой Видео
21:33
В Украине изменены правила получения автомобильных номеров
21:30
Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года
21:15
Алкоголь во время беременности: названы опасные последствия Видео
21:00
У Зеленского отреагировали на бунт предпринимателей Видео
20:45
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в пятой серии 16-12-2020
20:42
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
20:34
Яблочный уксус против кашля: 6 способов употребления Видео
20:28
Ляшко рассказал о подготовке пожилых людей к прививке от COVID-19
20:20
Время "некрасивого рождественского свитера" пришло: модные новогодние свитера 2021 Фото Видео
20:14
Озвучены штрафы за нарушение языкового закона после 16 января
Реклама
20:00
Рада изменила границы одиннадцати городов
19:54
Катерина Кухар призналась, где дома использует приемы из балета
19:19
Стало известно, какого политика украинцы ставят выше Зеленского Видео
19:16
Кравчук выдвинул России жесткое требование по Донбассу Видео
19:04
В России ответили на заявление Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе Видео
18:47
"Три месяца убирала сама": Mamarika призналась, как учила мужа домашним делам
18:37
Украинцы назвали главные события 2020 года - соцопрос
18:19
Селена Гомес покинула церковь из-за пастора-беспутника
18:16
На Закарпатье за отличное ВНО школьникам заплатят по 50 тыс. грн
18:13
На улице и в маске: ВОЗ дала рекомендации накануне праздников
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять