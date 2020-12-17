Леди Гага показала грудь на нескромном сэлфи без лифчика

Американская певица Леди Гага похвалилась формами и сделала отсылку к своей популярной песне.
Знаменитая певица Леди Гага, которая отличается эксцентричным поведением на сцене, порадовала поклонников откровенным сэлфи, на котором снялась без лифчика в одной маечке.
Леди Гага позирует на диване, в фиолетовых облегающих лосинах и крошечной белой маечке с бретельками-ниточками, которая почти не прикрывает ее соблазнительную грудь.
Леди Гага с минимумом косметики и с ногтями-коготками привела в восторг поклонников соблазнительным образом.
"Кислая конфета - такая сладкая, когда я немного злюсь", - пишет Леди Гага.
Поклонники Леди Гаги завалили ее комплиментами и пошлыми шуточками по поводу "конфетки".
Песня Sour Candy вышла у Леди Гаги 28 мая 2020, и за это время уже набрала почти 90 миллионов просмотров.
Леди Гага Sour Candy - слушать песню:
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