"Легкие шалят": Григория Чапкиса в больнице проверяют на коронавирус

Григорий Чапкис на шоу Танці з зірками / 1+1

Григорий Чапкис уже третий раз лег в больницу. Его сын Грег Чапкис написал в соцсетях, чтобы за его отца молились, но не стал объяснять причину госпитализации и состояние артиста.

Григорий Чапкис попал в больницу третий раз, потому что у него проблемы с легкими и пневмония. Чапкиса снова проверяют на коронавирус, рассказал он сам в комментарии изданию ГОРДОН.

Сначала Григорий Чапкис лежал в 12 больнице в Киеве, откуда его выписали в начане января 2021 для лечения дома, но те врачаи снова направили его на госпитализацию.

"Врачи пересмотрели мое дело и сказали, что воспаление легких продолжается и меня надо немедленно госпитализировать. Лежу в "Феофании" в третьем корпусе… один в палате, изолированный от всех. А коронавируса у меня нет. Снова взяли тест — он дал отрицательный результат. Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Все время пичкают меня лекарствами. Уже сидеть не на чем — столько уколов мне делают. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу", - сказал артист.

Григорий Чапкис поблагодарил всех за поддержку, сказав, что его держит на земле поддержка друзей, близких и поклонников.

Напомним, в конце декабря Григорий Чапкис был в больнице, его проверяли на коронавирус, но тест оказался негативным.

Чапкиса выписали до конца декабря, но перед Новым годом он снова слег в больницу - второй раз.