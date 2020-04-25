"Хочу тебя": супермодель топлес стыдливо прикрыла молодую грудь

Леонила Гузь / Instagram

Украинская супермодель Мисс-Украина 2018 Леонила Гузь поделилась откровенным фото без белья.

Леонила Гузь сверкнула грудью на нескромном фото в Instagram

Леонила не стала подписывать фото, только добавила ухмыляющее эмоджи.

На фото Леонила Гузь позирует с голой грудью, которую она прикрыла только накидкой-пальто, под которым были только трусики.

Леонила Гузь / Instagram

"ммм хочу тебя ммм секси", "Если кто-то скажет тебе -"все же я красивей чем ты " шипни мне адрес того человека ", "А я хотів би нагадати слова класика: "Женская сексуальность - это не внешняя красота!"", "Пиджачки сейчас модно - да!", "хочешь что бы тоже никто заснуть не смог?", "Та не, карантин", - пишут в комментариях.

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