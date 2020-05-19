Топлес и без трусов - Мисс Украина поделилась пикантными фото

Леонила Гузь / Instagram

Украинская модель Леонила Гузь, которая начала сотрудничество со знаменитыми брендами после победы на конкурсе красоты, показала свои горячие фото в Instagram.

Молодая модель поделилась целой серией откровенных фото, на которых она позирует топлес или даже без трусиков.

"Рисуем картину. Это просто нереальный кадр!Какая цвет или чб?", - спросила она в комментарии.

Она подписала все фото - их для нее сделал фотограф Илья Ратман, который часто занимается с ней на фотосессиях. Она не только показала 2 фото топлес - черно-белое и цветное, Леонила Гузь навалила целую фотосессию своих голых фото.

На фото Леонила Гузь позирует топлес, стыдливо прикрыв грудь руками и опустив вниз волосы. На других фото она позирует в одних черны колготах, прикрыв голую грудь роками и согнутыми коленями , так что не видно, есть ли на ней вообще белье.

Еще на одном фото она позирует в белом и кремовым жакетах без лифчика, едва прикрыв свою сочную грудь.

На фото, сделанном в виде скриншота с телефона Леонила позирует в одной длинной белой футболке спустив штаны, так чтобы в зеркале сзади были видны ее упругие ягодицы. Она натягивает вниз футболку, что что остается интрига, осталось ли под ней белье, или нет.

Поклонники пришли в бурный восторг от щедрой фотосессии девушки, и понаписывали много комплиментов. В том числе, ответили на ее вопрос - черно-белое или цветное фото.

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