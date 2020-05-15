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Украинская супермодель завела сеть откровенным фото

15 мая 2020, 03:53

Украинская супермодель Леонила Гузь, которая стала Мисс Украина 2018, снялась в очень горячей фотосессии, и завела сеть своими откровенными фото.

Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram

Украинская супермодель Леонила Гузь поделилась пикантными фотографиями в сексуальных нарядах в своем Instagram.

Леонила Гузь показала откровенные фото, сделанные в одном сексуальном белье фотографом Ильей Ратманом.

Леонила Гузь позирует в черном кружевном белье, которое едва прикрывает ее сочную грудь и зону бикини. Леонила Гузь продемонстрировала длинные стройные ножки и плаский соблазнительный животик. Она соблазняет округлыми сексуальными бедрами и ягодицами. На фото в красном боди Леонила Гузь сделала особый акцент на ягодицы, не прикрытые лишней одеждой.

Девушка произвела фурор среди поклонников и заслужила массу восторженных комплиментов и лайков.

Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram
Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram
Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram

"Лайк исключительно за ямочку на бедре", "Как же ты прекрасна", "Какой ФАНТАСТИЧЕСКИ красивый живот !!! Невероятно изящная фигура", "Симпатичная", "Раскройте секрет такой фигуры", "Фигура всем на зависть", - пишут в комментариях.

Напомним, DJ Nana топлес изогнулась в развратной позе

новости шоу бизнеса Мисс Украина-2018
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