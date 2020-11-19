Леся Никитюк без белья похвасталась в платье с откровенным декольте

Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Нового Канала, чье шоу Ле Маршрутка 2 сейчас выходит на ТВ, Леся Никитюк поразила до глубины души поклонников своим новым луком, на котором позировала в шикарном вечернем платье с откровенными разрезами и декольте.

"Минутка самолюбования, глоток игристого и пошла в кадр...Хоть это бывает не часто... я про КАДР", - написала Никитюк в Instagram.

Леся Никитюк с ярким маникюром и мейк-апом в элегантном платье снялась себя сама на полу в зеркале в номере гостиницы с ведерком шампанского и льда и без лифчика.

Девушка примерила такое шикарное платье с открытым декольте, под которое не надевают лифчик.

Никитюк похвасталась своими шикарными ножками и сверкнула сексуальной грудью в глубоком вырезе.

Леся Никитюк / Instagram

Поклонники Никитюк пришли восторг от ее нового фото.

"Женщина- Агооонь", "Возьму за правило. Минутка самолюбования, глоток игристого и пошла...работать. Через 10 минут повторить...", "Джеймс Бонд где-то там должен быть на заднем", "Платье- шикарное, идёт тебе чёрный", - пишут ей в комментариях поклонники.

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