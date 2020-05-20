"Классный попец": Никитюк публично обнажила ягодицы

Леся Никитюк / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала соблазнительные формы в крошечном белом купальнике и намекнула, что грустит за морем и пляжем.

Леся Никитюк в маленьком белом купальнике показала ягодицы и засветила грудь в Instagram.

"Коли????". - пишет Никитюк.

На фото Леся Никитюк позирует в белом купальнике, который состоит из двух кусочков ткани, связанных тоненькими ниточками по бокам, так что повернутая боком звезда демонстрирует во всей красе все свои достоинства.

Леся Никитюк, позируя у перил катера на море продемонстрировала сочные груди и упругую попу под легеньким купальником.

Леся Никитюк / Instagram

"Леська ты круче чем джоли", "Тут карантин а она по морям катаеться))", "Обожаю эти ноги", "Всё сексуальней и сексуальней!!!!", "Классный попец", "Красотка", - пишут поклонники.

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