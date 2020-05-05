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"Еще б голой станцевала": Леся Никитюк показала грудь в "позе с поднятой задницей"

5 мая 2020, 02:19

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным нарядом, и вызвала бурное обсуждение женской груди.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Леся Никитюк записала видео, которому накрутили просмотры поклонники мужского пола. Никитюк показала упраженение с планкой на 4 минуты, но весь акцент на видео оказался на сочной груди девушки.

Леся Никитюк похвалилась ладной грудью в Instagram.

"4 хвилинки зарядки від Лесі Іванівни! Давай-давай! Не лінуйся!", - говорится в сообщении на Новом.

На видео Леся Никитюк в прошечных шортиках и спортивном лифчике учит поклонников правильно делать планку и трогать себя за грудь. Телеведущая похвасталась идеальными стройными ножками с упругими бедрами и соблазнительной грудью.

  • Леся Никитюк засветила сочную грудь Instagram
  • Леся Никитюк засветила сочную грудь Instagram
  • Леся Никитюк засветила сочную грудь Instagram
  • Леся Никитюк засветила сочную грудь Instagram
  • Леся Никитюк засветила сочную грудь Instagram
  • Леся Никитюк засветила сочную грудь Instagram

"Ракурс чудовий", "Аааа))) Коротше зарядка лише для тих, в кого є за що взятися))))) Для дівчат, маю на увазі)))))))) ", "Без макіяжу невпізнала", "А если груди нет", "Что делать когда нет груди :,) ?", "3 склянки томатного соку в день і за місяць побачиш результат(не перевіряла)", "Можно смотреть вечно!", "Було б за що брать", "Оденься, ты б ещё голой станцевала б тут", "Леся Іванівна побільше планочки(пацани поймуть пхпхп)", "Почему поза с поднятой задницей называется планка?", "Леся решила грудь свою показать, а не тренировку", - пишут в комментариях.

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