Леся Никитюк похвалилась упругими формами на горячем фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поразила своих поклонников нескромными фото в ярко-розовом купальнике с отдыха.
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая снялась в новом выпуске шоу Липсинк Баттл на 1+1, заинтриговала поклонников нескромным фото с отдыха в Египте.
Леся Никитюк в своем Instagram сверкнула соблазнительными формами в гостинице в Египте.
Леся Никитюк предстала в шикарном розовом купальнике и парео, сексуально оттопыривая сочные ягодицы и демонстрируя загар на своих идеальных формах.
"Прекрасное место для медового месяца, особенно после того, как мне сделали предложение выйти замуж на 1+1", - пишет Леся, намекая на новый выпуск шоу Липсинк Баттл, где учасник не сдержался перед ее красотой прямо на сцене.
"Фотки супер. А очки вообще", "Женщина - огонь", "Огнище", "Мне кажется ето новый розыгрыш прям сильно наигранно, не подходит он, высокой блондинке", "ММ Поплавский?", - пишут в комментариях.
Напомним, что все новые выпуски шоу Липсинк баттл выходят на 1+1 по субботах в 20-15.
Липсинк баттл - это популярное среди Западны стран шоу "битва фонограмм", когда публичные люди переодеваются под знаменитых исполнителей и пародируют их под фонограмму только движением губ. В пары становятся звезды, которые чем-то уже связаны между собой.
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