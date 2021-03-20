Леся Никитюк похвалилась упругими формами на горячем фото

Леся Никитюк / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая снялась в новом выпуске шоу Липсинк Баттл на 1+1, заинтриговала поклонников нескромным фото с отдыха в Египте.

Леся Никитюк в своем Instagram сверкнула соблазнительными формами в гостинице в Египте.

Леся Никитюк предстала в шикарном розовом купальнике и парео, сексуально оттопыривая сочные ягодицы и демонстрируя загар на своих идеальных формах.

"Прекрасное место для медового месяца, особенно после того, как мне сделали предложение выйти замуж на 1+1", - пишет Леся, намекая на новый выпуск шоу Липсинк Баттл, где учасник не сдержался перед ее красотой прямо на сцене.

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

"Фотки супер. А очки вообще", "Женщина - огонь", "Огнище", "Мне кажется ето новый розыгрыш прям сильно наигранно, не подходит он, высокой блондинке", "ММ Поплавский?", - пишут в комментариях.

Напомним, что все новые выпуски шоу Липсинк баттл выходят на 1+1 по субботах в 20-15.

Липсинк баттл - это популярное среди Западны стран шоу "битва фонограмм", когда публичные люди переодеваются под знаменитых исполнителей и пародируют их под фонограмму только движением губ. В пары становятся звезды, которые чем-то уже связаны между собой.

Ранее сексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фото.