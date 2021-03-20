УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Леся Никитюк похвалилась упругими формами на горячем фото

20 марта 2021, 19:04

Украинская телеведущая Леся Никитюк поразила своих поклонников нескромными фото в ярко-розовом купальнике с отдыха.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая снялась в новом выпуске шоу Липсинк Баттл на 1+1, заинтриговала поклонников нескромным фото с отдыха в Египте.

Леся Никитюк в своем Instagram сверкнула соблазнительными формами в гостинице в Египте.

Леся Никитюк предстала в шикарном розовом купальнике и парео, сексуально оттопыривая сочные ягодицы и демонстрируя загар на своих идеальных формах.

"Прекрасное место для медового месяца, особенно после того, как мне сделали предложение выйти замуж на 1+1", - пишет Леся, намекая на новый выпуск шоу Липсинк Баттл, где учасник не сдержался перед ее красотой прямо на сцене.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/
Леся Никитюк
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

"Фотки супер. А очки вообще", "Женщина - огонь", "Огнище", "Мне кажется ето новый розыгрыш прям сильно наигранно, не подходит он, высокой блондинке", "ММ Поплавский?", - пишут в комментариях.

Напомним, что все новые выпуски шоу Липсинк баттл выходят на 1+1 по субботах в 20-15.

Липсинк баттл - это популярное среди Западны стран шоу "битва фонограмм", когда публичные люди переодеваются под знаменитых исполнителей и пародируют их под фонограмму только движением губ. В пары становятся звезды, которые чем-то уже связаны между собой.

Ранее сексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фото.

Леся Никитюк новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Леся Никитюк похвалилась упругими формами на горячем фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Сексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фотоСексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фото Слава Каминская призналась в изменах мужу во время бракаСлава Каминская призналась в изменах мужу во время брака Сергей Бабкин ответил на слова жены об изменах и показал ее откровенное фотоСергей Бабкин ответил на слова жены об изменах и показал ее откровенное фото Айза засветила грудь на интимном фото во время купанияАйза засветила грудь на интимном фото во время купания Кейт Миддлтон отреагировала на скандальное интервью Меган МарклКейт Миддлтон отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл

Последние новости

20:14
Сторонники Стерненко разбили окна в ОП и забросали здание файерами
20:09
Гороскоп на 21 марта для всех: возвращение белой полосы и влиятельная опора Видео
20:05
В новом трейлере фильма Годзилла против Конга наконец показали монстров Видео
19:48
Комаровский пояснил, как родителям защитить детей от насильников
19:41
В КГГА не исключили остановку транспорта в локдаун и предупредили о коллапсе Видео
Реклама
19:31
Шикарные брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
19:28
В Сети появился матерный "крик души" молодежи из "ЛДНР"
19:07
Ученые выяснили, есть ли связь между тромбозом и вакциной AstraZeneca Видео
19:04
Леся Никитюк похвалилась упругими формами на горячем фото
18:59
Переговоры США с Китаем закончились скандалом с взаимными обвинениями Видео
18:34
Голубовская рассказала о популярном препарате при лечении COVID-19 Видео
18:33
В Кабмине объяснили, почему сделка США и ФРГ не спасет СП-2 Видео
18:27
Участница Від пацанки до панянки напилась на собственном похороне
18:19
В Кабмине анонсировали важное решение по транспорту в красной зоне Видео
17:47
Ведущую румынского канала в прямом эфире атаковала голая женщина с камнем Видео
17:32
Украинцев предупредили о новом похолодании, но обнадежили скорым потеплением Видео
17:22
Пьяный актер сериала След напал с ножом на автоинспектора
17:22
Стало известно о новых планах Кремля против Киева по Донбассу Видео
16:59
Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену Видео
16:54
Порноактриса высказалась о своем уходе с шоу Холостяк 2021
Реклама
16:41
Генерал предупредил, каким объектам в Украине грозит атака России
16:35
Ахметов назвал главное условие для сохранения промышленности Украины
16:19
В Киеве рассказали об отказе медиков прививаться вакциной CoviShield Видео
16:10
Глава Еврокомиссии поставила жесткое условие AstraZeneca Видео
16:09
Warner Bros порвала со Заком Снайдером после Лиги Справедливости Видео
16:01
Эксперт объяснил, как Байден помог Путину Видео
15:46
Шмыгаль объяснил преимущества ГТС Украины перед Северным потоком-2 Видео
15:24
Киев и Одесская область с 23 марта введут ограничения красной зоны Видео
15:20
Советница Ермака раскритиковала Зеленского за "лоббирование торговых сетей" Видео
15:16
"Копия Путина": памятник на Житомирщине затроллили в Сети
15:13
"По блату?": Сергей Жадан вакцинировался от Covid-19 и вызвал гнев Сети
14:34
Холостяк 11 сезон: как прошел 3 выпуск и какие девушки покинули шоу
14:26
"Жадность фраера сгубила": Саакашвили откровенно высказался о Порошенко Видео
14:07
Аваков предупредил Европу об Украине в НАТО и высказался о Польше Видео
14:01
Киев отреагировал на земельный указ Путина по Крыму
13:52
В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове Видео
13:46
Часть Украины резко приморозит: синоптик предупредил, где будет до -10 Видео
13:40
Весна началась: полезные традиции на весеннее равноденствие 2021 Видео
13:36
Экс-солистка Yuko ЮЮ выпустила развратный клип на песню Молоком Видео
13:14
У Путина выдвинули новую инициативу РФ по нормандскому формату Видео
Реклама
13:06
Шмыгаль рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс Видео
12:06
Локдаун в Киеве во всей красе: забитые маршрутки и открытый Эпицентр Видео
12:02
В моде большие женские пиджаки: с чем носить яркий тренд весны-лета Фото Видео
12:00
Одесская область попала в красную зону карантина Видео
11:48
Шмыгаль назвал две причины отказа Украины от российской вакцины Видео
11:40
Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды Видео
11:35
Зеленский продлил санкции против российских банков в Украине Видео
11:32
В Украине в "кормушках" оседают почти 40 млрд долларов – Саакашвили
11:19
В СБУ объявили об аресте имущества компании Мотор Сич Видео
11:01
Украинцы потеряли право владеть землей в Крыму Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять