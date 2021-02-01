Леся Никитюк разделась и прифотошопила себе "попу как у Ким"

Леся Никитюк / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк отдыхает на Мальдивах и прикладывает всю свою фантазию, чтобы поразить поклонников. Девушка вспомнила знаменитую песню Насти Каменских "Пока, как у Ким", и на одном из фото сделала себе формы, как у американской светской львицы.

Леся Никитюк в Instagram похвалилась формами в еле видимом купальнике-ниточке, который с трудом смог прикрыть ее аппетитную грудь и ягодицы. Но девушка не стала на этом останавливаться, и увеличила свои формы до уровня фигуры Ким Кардашьян.

"Говорят в далеком 1987 году, отец Ким Кардашьян служил в секретной воинской части где-то под Хмельницким ...Как думаете звонить в "Жди Меня" 937 99 92?", - подписала она фото.

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк / Instagram

"Може, це її хірург проїжджав повз Ваш район?",

"Мать моя женщина ,от это фигура",

"Можна спробувати",

"Мне одной кажется что здесь фотошоп?",

"Не шуткуй так, а то такою и залышишся", - пишут ей в комментариях, отвечая шуткой на шутку.

Ранее Jerry Heil разделась и показала пикантное фото в ванной.