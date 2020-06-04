УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Сочная черешенька": Леся Никитюк поразила красотой на пикантном фото

4 июня 2020, 07:15

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась горячим фото, которым вызвала бурное обсуждение своей диеты и белья.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Леся Никитюк напомнила, что уже наступило лето, и пришло время черешни, а заодно поразила наповал всех своих подписчиком мужского пола, и некоторых женского.

Леся Никитюк вызвала бурную реакцию фото в Instagram, на котором позирует в наряде, под который обычно не надевают лифчик.

"16/8 Коротко. Я перейшла в режим 14/10.. на базарі появилась Черешня", - написала Никитюк, добавив хэштег "інтервальнеголодування".

На фото Леся Ивановна позирует в жатой блузке с огромным декольте, под которым явно нет лифчика и крошечном кремового цвета платье, которое в полном объеме позволило оценить ее длинные стройные ножки.

Девушка привела в восторг поклонников шикарным бюстом и заинтриговала своей диетой - именно об этом стали массово писать поклонники, наперебой задавая вопросы и одаривая ее комплиментами.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram


"Кто создал тебя такую?", "мама с папой,Фото в студию!)", "Супер красавица", "Ай красотка, "Лучшая", "Красунечка. Обожнюю Вас", "Интересно, она в трусиках?","Прекрасная Леди", "Богиня, шо тут скажешь", "Виглядаєте, як соковита черешенька. Супер!!!", - пишут в комментариях.

Ранее звезда Квартала Элина Мбани топлес взбудоражила откровенными фото

новости шоу бизнеса Леся Никитюк
Сейчас вы просматриваете новость «"Сочная черешенька": Леся Никитюк поразила красотой на пикантном фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:15
"Сочная черешенька": Леся Никитюк поразила красотой на пикантном фото
07:07
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 4 июня
06:58
Закон о резервистах грозит Украине новым социальным взрывом мнение
06:34
Ученые выяснили, почему полезно спать голышом
06:04
В шаге от апокалипсиса: астролог рассказал, чего ждать от приближения астероида
05:29
Астролог сказал, у кого любовные дела будут складываться блестяще Видео
04:53
С Днем ангела, София – поздравления словами и картинки
04:31
Как остановить российскую агрессию: бывший советник Путина дал важный совет Украине
04:01
Ксения Мишина - главная Холостячка о красоте, спорте и женственности
03:12
Коронакризис: эксперт рассказал, можно ли заставить РФ пойти на уступки по Донбассу
02:30
Трамп рассказал, какую сделку он хочет заключить с Путиным
02:27
Медики придумали, как избегать диабета через питание
01:38
Любовный гороскоп на июнь 2020: кто встретит свою судьбу
01:15
На Прикарпатье впервые за десятилетие зацвела смерека: впечатляющие фото Фото
00:50
"Эпидемиологи потеряют сознание": в Сети показали фото из переполненных электричек
00:19
День василиска: какой сегодня праздник 4 июня и что нельзя делать
03 июня, среда
23:56
В США объявили подозрение полицейским, причастным к гибели Джорджа Флойда Видео
23:30
Названы фигуранты нападения на рынке Седьмой километр в Одессе Видео
23:01
Пропаганда РФ запустила фейк об украинском военном, "выехавшем в толпу" на протестах в США Видео
22:58
Разборки в Броварах: суд арестовал "авторитета" и титушек
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять