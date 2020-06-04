"Сочная черешенька": Леся Никитюк поразила красотой на пикантном фото

Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Леся Никитюк напомнила, что уже наступило лето, и пришло время черешни, а заодно поразила наповал всех своих подписчиком мужского пола, и некоторых женского.

Леся Никитюк вызвала бурную реакцию фото в Instagram, на котором позирует в наряде, под который обычно не надевают лифчик.

"16/8 Коротко. Я перейшла в режим 14/10.. на базарі появилась Черешня", - написала Никитюк, добавив хэштег "інтервальнеголодування".

На фото Леся Ивановна позирует в жатой блузке с огромным декольте, под которым явно нет лифчика и крошечном кремового цвета платье, которое в полном объеме позволило оценить ее длинные стройные ножки.

Девушка привела в восторг поклонников шикарным бюстом и заинтриговала своей диетой - именно об этом стали массово писать поклонники, наперебой задавая вопросы и одаривая ее комплиментами.

Леся Никитюк / Instagram



"Кто создал тебя такую?", "мама с папой,Фото в студию!)", "Супер красавица", "Ай красотка, "Лучшая", "Красунечка. Обожнюю Вас", "Интересно, она в трусиках?","Прекрасная Леди", "Богиня, шо тут скажешь", "Виглядаєте, як соковита черешенька. Супер!!!", - пишут в комментариях.

Ранее звезда Квартала Элина Мбани топлес взбудоражила откровенными фото