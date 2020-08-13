"Попка зачетная": Никитюк взбудоражила развратненьким фото

Леся Никитюк / Instagram

Украинская телеведущая проектов Хто зверху, Ле маршрутка и Хто проти блондинок на Новом канале Леся Никитюк приехала к маме, и показала крошечное пикантное платье-костюм небесного цвета, который вызвал бурное одобрение у ее поклонников.

"Sweet home. Як то кажуть кроля купила, палатку зібрала, можна й на Київ. Костюм", - пишет она под фото.

На фото Леся позирует в небесно-голубом костюмчике из мини-юбки, и топе с рукавом. Девушка покрутилась перед фотографом и позировала в соблазнительных позах. Она продемонстрировала во всей красе аппетитную попку и длинные стройные ножки, а также плоский накачанный живот.

Поклонники пришли в дикий восторг от ее фото.

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк / Instagram

"Попка зачетная", "Чудова майстриня", "Гарна", "Нереальная", "Боже, какие ноги", "Мама не кормит,худышка", "Хороша дивчина", "Де купляли таку класну палатку і яка цін", "Лэся, убила наповал!!!", "а теперь обратно в пинтерест ", "Ты супер", - пишут в комментариях.

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