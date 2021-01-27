Леся Никитюк засветила сочные формы на пикантном селфи

Леся Никитюк / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась в отпуск на Мальдивы и хвастается не только видами океана и пальмами, но и потрясающими нарядами, которые не способны скрыть ее красоту.

Леся Никитюк в сториз Instagram похвалилась сексуальными ножками и упругими формами на селфи, для которого надела крошечное бикини и милую шляпку. Она позировала и снимала себя с разных ракурсов.

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк / Instagram

Девушка ранее отметила, что отдыхает на Мальдивах, хоть в сториз об этом не писала.

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