Лидер группы Фиолет заболел коронавирусом

Сергей Мартынюк / Facebook

С осенью все новые представители украинского шоубизнеса стали страдать от коронавируса. О том, что подхватил Covid-19 сообщил музыкант фронтмен группы Фиолет Сергей Мартынюк. О диагнозе он объявил на личной странице в фейсбук.

Он предупредил всех своих знакомых и друзей, с которыми контактирует о том, что им стоит провериться на наличие РНК коронавируса.

"До конца был уверен, что не стану частью ежедневной статистики из новостей, но есть как есть.) Вчера получил положительный результат теста, поэтому друзья, приятели и знакомые, с которыми виделся в последнее время - следите за собой" , - предупредил он.

Несмотря на необходимость потерять вкус и запах, музыкант отметил что таких симптомов он не наблюдает.

"Чувствую себя в целом ок, контролируемо температурю, головоболею, вкус/обоняние пока при мне. Диареи не наблюдается.) Настроен выздороветь быстро и без осложнений. Немного псишу, потому что завтра должны были снимать со мной материал к видео на новую песню Фиолет, которая выйдет в следующую пятницу, но - вынуждены переигрывать все планы и концепты. Но все получится когда и должно было выйти.) Здоровья всем!", - сообщил он.

Сергей Мартынюк / Facebook

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