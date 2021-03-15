Литвинова откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации

Артистка заявила, что она "всегда влюблена" и уже встретила главную любовь своей жизни.
Известная российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая Рената Литвинова раскрыла некоторые детали своей личной жизни. В частности, она призналась в своей бисексуальности.
54-летняя артистка дала интервью с детектором лжи и, отвечая на вопрос об интересе к мужчинам, Литвинова ответила положительно. А после сама предложила узнать о том, нравятся ли ей женщины.
"Мне нравятся и мужчины, и женщины. Вообще, я всегда влюблена", — призналась артистка.
При этом Литвинова подтвердила, что уже встретила главную любовь своей жизни, но подробности разглашать не стала. Она лишь уточнила, что не собирается вновь устраивать свадьбу, но подумывала о том, чтобы родить еще одного ребенка.
Также Литвинова рассказала о способах, к которым прибегает для расслабления.
"Запрещенные вещества принимала чуть-чуть, но это не то. Я люблю выпить. Даже появлялась на сцене в нетрезвом виде. Есть обычай такой: перед выходом выпить 50 грамм коньяка", — уточнила артистка.
Как сообщал Главред, дочь Ренаты Литвиновой и бизнесмена Леонида Добровского разделась для знаменитого мужского журнала. Ульяна Добровская украсила обложку российского журнала Maxim.