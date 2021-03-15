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Литвинова откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации

15 марта 2021, 02:51
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Артистка заявила, что она "всегда влюблена" и уже встретила главную любовь своей жизни.

Рената Литвинова
Рената Литвинова призналась в своей бисексуальности на детекторе лжи / Instagram

Известная российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая Рената Литвинова раскрыла некоторые детали своей личной жизни. В частности, она призналась в своей бисексуальности.

54-летняя артистка дала интервью с детектором лжи и, отвечая на вопрос об интересе к мужчинам, Литвинова ответила положительно. А после сама предложила узнать о том, нравятся ли ей женщины.

"Мне нравятся и мужчины, и женщины. Вообще, я всегда влюблена", — призналась артистка.

При этом Литвинова подтвердила, что уже встретила главную любовь своей жизни, но подробности разглашать не стала. Она лишь уточнила, что не собирается вновь устраивать свадьбу, но подумывала о том, чтобы родить еще одного ребенка.

Также Литвинова рассказала о способах, к которым прибегает для расслабления.

"Запрещенные вещества принимала чуть-чуть, но это не то. Я люблю выпить. Даже появлялась на сцене в нетрезвом виде. Есть обычай такой: перед выходом выпить 50 грамм коньяка", — уточнила артистка.

Как сообщал Главред, дочь Ренаты Литвиновой и бизнесмена Леонида Добровского разделась для знаменитого мужского журнала. Ульяна Добровская украсила обложку российского журнала Maxim.

Рената Литвинова новости шоу бизнеса
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