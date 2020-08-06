"Ого, классные сиськи": Лола из Школы засветила грудь на взрослом фото

Лиза Василенко / Instagram

Блогер Лиза Василенко показала пикантные фото в розовой кофточке с очень глубоким декольте.

Звезда сериала Школа Лиза Василенко опубликовала в Instagram пикантное фото.

Девушка не стала подписывать свои фото, только добавила эмоджи радуги, единорога и заходящего солнца. Тем не менее, поклонники пришли в восторг, и завалили ее комплиментами, а также пошутили про пикантность фото.

На снимках, которые опубликовала Лиза Василенко, она сняла свой бюст в розовой кофточке, на завязочке, и продемонстрировала, что не надела под нее лифчик. Кроме того, девушка похвасталась макияжем, и прической, с которым, хоть сейчас идти на вечеринку.

Лиза Василенко / Instagram

Лиза Василенко / Instagram

Лиза Василенко / Instagram

"Эх... Лиза... что стало с той девочкой, чьи посты я смотрел ещё пол года назад??....", "Огонььььь", "Атмосферное фото", "капец", "ну красотка", "ого маєш класні boobs", "Нежная, милая, воздушная как мотылек!!!", "Вауу красотка", "Секси", "Ого, откуда сиськи взяла?", "Невероятная", "Сердцеедка", "Ну прямо бомба", "Секси", - пишут в комментариях.

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