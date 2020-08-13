Создатель Кошек Ллойд Уэббер испытает на себе вакцину от коронавируса

Кошки фильм 2019 / Universal

Ллойд Уэббер признался в своем твиттере, что хочет проверить на себе вакцину от коронавируса.

"Взволнован тем, что пройду вакцинацию в рамках оксфордских испытаний. Я сделаю что угодно, лишь бы доказать, что театры снова можно безопасно открывать", - написал Уэббер.

Отметим, что Уэбберу в марте этого года исполнилось 72. На родине он пользуется огромным уважением, а за жизненные достижения композитору был дарован рыцарский титул.Читайте такжеФильм Кошки 2019 раскритиковал сам создатель

Ллойд Уэббер добровольно записался в программу испытаний вакцины ChAdOx1 nCoV-19, над которой все лето трудились ученые Оксфорда. Испытания лекарства от коронавируса проходят в Великобритании, США, Бразилии и Южной Африке.