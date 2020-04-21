"Зачем Лолита понюхала подмышку?": смешное видео Лолиты заинтриговало сеть

Лолита Милявская / Instagram

Лолита Милявская заинтриговала весь интернет непонятным поступком во время танцев с Олей Бузовой.

Лолита и Оля Бузова приняли участи во флешмобе и станцевали под песню No Hugs No Kisses группы Mozgi. При этом Лолита понюхала подмышку и вызвала фурор своим поступком.

"OMG!! #noxoxochallenge Оля Бузова и Лолита - это сильная пара претенденток на наши призы", - написал Потап, и опубликовал видео с танцами Бузовой и Лолиты.

Но больше всего зрителей заинтересовало, зачем на середине ролика Лолита неожиданно нюхает свою подмышку.

"Им только ваших призов не хватает", "Огооооо круть", "Зачем Лола нюхнула свою подмышку?)))", "Извиняюсь, конечно, но что с челюстью у Бузовой?)))", "Вааау. Это же Бузова", "

"Лолита худее Бузовой", "Занюхивала", "Лоліта просто понюхала під рукою?", "А что в России уже карантин закончился??",

"А как же *бучая самоизоляция??? О которой вы все так громко кричите",

"Ах*реть", "Лолита как будто бы свои подмышки понюхала", "Зачем Лолита понюхала подмышку", "Истинные победительницы",

"Какая Бузова страшная, мамочки. Лола - супер", "Ооо, що может бути гірше?"

Лолита нюхает подмышку смотреть онлайн видео:

Песня Группы Mozgi No Hugs No Kisses вышла в конце марта 2020. ее проигрыш с 29 секунды стал вирусным, и на него снимают множество шуточных роликов для соцсетей.

По идее, когда Лолита понюхала подмышку, а Бузова втыкнулась в руку, участники флешмоба должны изображать чихание.