"Лучше без них": звезда сериала Маргоша в прозрачных трусиках показала пикантное фото

Оксана Лаврентьева / Instagram

Российская актриса и модель Оксана Лаврентьева поделилась с поклонниками интимным фото, на котором засветила идеальные формы под слишком откровенном белье.

Ольга позирует перед зеркалом в примерочной в одних только прозрачных трусиках и черном бюстгальтере, позволяя оценить в полной мере стройное и гладенькое тело, которое не скрывает сексуальное белье.

Девушка отставила в сторону ножку, и показала накачанные бедра и плоский подтянутый животик, а также упругие формы, прикрытые лифчиком.

"Поняла, что пообносилась! Подскажите, где купить красивые и удобные трусы. Дорого", - пошутила она в подписи к фото.

Поклонники порадовались такому откровению девушки, и поспешили ее заверить, что фигура у нее просто великолепная, а кто-то добавил, что при такой фигуре можно и без трусов ходить.

Оксана Лаврентьева / Instagram

"Какая нереально крутая фигура", "Зачем они вам!!! Без них лучше)", "Подскажите пожалуйста, где вы покупаете кровь девственниц и слёзы единорогов, чтобы так выглядеть?", "На такую фигуру только дорогие трусы и надо", "Какая у Вас обалденная фигура, с еще большим восхищением смотрю на Вас, наблюдая, каких усилий это стоит", "Вы очень красивая! Фигура просто пушка", - пишут ей в комментариях.

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