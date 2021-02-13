"Львица": игривая Аделина Дели взбудоражила фантазию пикантными фото

Аделина Дели / instagram.com/adelina.deli/

Танцовщица Аделина Дели показала, как она проводит время - девушка опубликовала в соцсетях несколько откровенных фото, сделанных во время посещения сауны с друзьями.

Аделина Дели в Instagram и в сториз показала шикарные формы в серебристом купальнике. Аделина похвалилась упругими бедрами и ягодицами, и чуть не свела с ума поклонников аппетитной грудью, которые засветила в облегающем купальнике.

"Шоколадный заяц", - подписала она фото.

Аделина Дели / instagram.com/adelina.deli/

Также она показала другое фото в сториз.

"Интересно куда заяц спрятался",

"Горячо",

"Огненная",

"Крутышка",

"Ласковый заяц",

"А потім маленьке звірятко загортає його у фольгу",

"Шоколадная львица",

"Молочный шоколад",

"Что за секси малышка?",

"Зайчонок",

"Супер-супер красотка", - пишут ей к комментариях.

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