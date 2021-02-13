"Львица": игривая Аделина Дели взбудоражила фантазию пикантными фото

Украинская танцовщица, участница Танці з зірками и балета Насти Каменских Аделина Дели побаловала поклонников соблазнительными формами.
Танцовщица Аделина Дели показала, как она проводит время - девушка опубликовала в соцсетях несколько откровенных фото, сделанных во время посещения сауны с друзьями.
Аделина Дели в Instagram и в сториз показала шикарные формы в серебристом купальнике. Аделина похвалилась упругими бедрами и ягодицами, и чуть не свела с ума поклонников аппетитной грудью, которые засветила в облегающем купальнике.
"Шоколадный заяц", - подписала она фото.
Также она показала другое фото в сториз.
- "Интересно куда заяц спрятался",
- "Горячо",
- "Огненная",
- "Крутышка",
- "Ласковый заяц",
- "А потім маленьке звірятко загортає його у фольгу",
- "Шоколадная львица",
- "Молочный шоколад",
- "Что за секси малышка?",
- "Зайчонок",
"Супер-супер красотка", - пишут ей к комментариях.
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Автор: Александр Галаджий