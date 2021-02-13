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"Львица": игривая Аделина Дели взбудоражила фантазию пикантными фото

13 февраля 2021, 00:55

Украинская танцовщица, участница Танці з зірками и балета Насти Каменских Аделина Дели побаловала поклонников соблазнительными формами.

Аделина Дели
Аделина Дели / instagram.com/adelina.deli/

Танцовщица Аделина Дели показала, как она проводит время - девушка опубликовала в соцсетях несколько откровенных фото, сделанных во время посещения сауны с друзьями.

Аделина Дели в Instagram и в сториз показала шикарные формы в серебристом купальнике. Аделина похвалилась упругими бедрами и ягодицами, и чуть не свела с ума поклонников аппетитной грудью, которые засветила в облегающем купальнике.

"Шоколадный заяц", - подписала она фото.

Аделина Дели
Аделина Дели / instagram.com/adelina.deli/

Также она показала другое фото в сториз.

Аделина Дели
  • "Интересно куда заяц спрятался",
  • "Горячо",
  • "Огненная",
  • "Крутышка",
  • "Ласковый заяц",
  • "А потім маленьке звірятко загортає його у фольгу",
  • "Шоколадная львица",
  • "Молочный шоколад",
  • "Что за секси малышка?",
  • "Зайчонок",

"Супер-супер красотка", - пишут ей к комментариях.

Ранее обнаженная Ирина Шейк показала на себе только золотое украшение на пикантном фото.

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