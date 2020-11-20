Людмила Барбир сообщила о странном осложеннии от коронавируса

Людмила Барбир / Instagram

Людмила Барбир, которая болеет коронавирусом, и не может вести шоу Сніданок з 1+1, вышла на связь с коллегами, и рассказала о своем состоянии.

Людмила Барбир готовится вместе с семьей сдавать повторные тесты ПЦР на Covid-19, пишет ТСН.

Руслан Сеничкин пообщался с Людмилой Барбир в прямом эфире. Она призналась ему, что уже за всеми соскучилась.

"Чувствую себя намного лучше, чем было. Я напомню, что было горло, нос, слабость, спазмы в мышцах, трудно было и спать, и ходить, общая слабость. Затем на смену этим спазмам в мышцах пришли сильные головные боли и существенное снижение давления. Сейчас уже намного лучше", - сказала Барбир.

"В качестве подарка к выздоровлению, у меня начали болеть почки. Хотя они меня никогда не беспокоили до коронавируса. Никогда у меня проблем с почками не было, но сейчас они начали меня беспокоить. Наверное такой пост-эффект", - думает она.

Ведущая отметила, что постоянно находится на связи с врачом, принимает витамин D, C, цинк, противовирусное средство и пьет очень много воды. Людмила поделилась, что в день выпивала не менее трех литров.

Сніданок с 1+1 Людмила Барбир рассказала о симптомах коронавируса:

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