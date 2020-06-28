Победительница Топ-модель по-украински 2019 снялась топлес

Мальвина Чукля / Instagram

Победительница последнего сезона Топ-модель по-украински 2019 Мальвина Чукля изменила свои традициям, и показала в соцсетях горячее фото.

Мальвина Чукля уже всех приучила, что не склонна к излишней откровенности на проекте, но неожиданно удивила поклонников. Девушка снялась топлес и написала пространный пост о легкости.

"В чем легкость? В отсутствии лишних килограммов? В бескалорийных десертах? В скорости принятия решений? В жизни без раздумий о чужом мнении, или просто в снятом с себя тесного бра? Легкость в летнем салатике, или возможности путешествовать? В умении прощаться с прошлым и справляться с настоящим? В чем легкость важнее? Возможно иметь ее всегда, везде и ко всему? Важно ее иметь? Легкость, она в голове. Как и страх, счастье, любовь, свобода, рамки, покой. Только мы управляем нашими чувствами и решаем где, когда и в какой мере давать им волю. Это умение является безусловно важным! Читайте такжеМальвина Чукля: биография и фото победительницы Топ-модель по-украински 3Думаю легкость важна, я стараюсь ее использовать. И каждый раз при этом наступают сомнения. И легкость мгновенно превращается в ее антипод. Вот даже сейчас: все обдумала, взвесила, приняла решение. Ничего сложного, но где же легкость в середине? А нема) а знаете почему? Потому жива, потому что искренняя, потому тонко чувствую в себе и это нормальное состояние, хотя и не самый приятный) Планировала это фото выставить просто с пожеланиями хорошего дня, и на меня наступил субботний # мальвинософф, вот и вышли такие размышления) Как у вас дела с легкостью?", - пишет Мальвина в своем Instagram

На фото Мальфина позирует без лифчика, который она так удачно вспонила. девушка недавно состригла волосы и покрасила их в частично розово-фиолетовый цвет, который отлично сочетается с ее кожаными брюками.

Грудь Мальвина прикрыла двумя кусочками пиццы, которые однако не закрыли все то, что обычно прикрывает лифчик.

Мальвина Чукля / Instagram

Поклонники рассыпались в комплиментах Мальвине, и не только оценили ее красоту, но и не преминули возможность спросить о том, где она такую прическу делала.

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