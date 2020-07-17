"Хороша писечка": Mamarika заинтриговала пикантным фото

Mamarika / Instagram

Молодая жена Mamarika похвасталась идеальной фигурой в облегающем купальнике на пляже в Одессе.

Mamarika показала свое новое фото в Instagram.

"Подснежники, как и обещала, подъехали свежие фоточки от крутого тандема супателентед Настя Руденко и Queen Of Nude Makeup. Спонтанные съемки - всегда.А еще просто должен сказать, что все же как красиво у нас в Украине! Сколько крутых мест, которые ничем не уступают мировым курортам, без преувеличений. Как вам Мамкин образ от 1 до 10?! Location - Fontanka, Odessa", - пишет певица.

На фото Mamarika в черном слитном купальнике и белых кроссовках позирует на пляже Одессы.

Девушка продемонстрировала стройные длинные ножки, тонкую талию и соблазнительную грудь.

То, что на купальнике нет одной шлейки позволило похвастаться своими татуировками.

Поклонники пришли в восторг от фото певицы и написали ей много комплиментов.

MamaRika / Instagram

"7, бо особисто мені більше до вподоби пишні стегна і округла попа)", "Мені теж,але генетику не обманути. Ви допускаєте варіант,що може людина просто такої конституціі?Чому відразу розмови про анорексію і т.д.?!", "Какая красивая", "Коли давно в бабусі не була", "Мамка, ну ти и худишка", "Афігєнна", "Хороша писечка", "Шикарно", "Вау мамка", - пишут в комментариях.

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