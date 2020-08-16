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"Ходячий секс, Мамка, ты огонь": Mamarika спустила шлейку с плеча на откровенном фото

16 августа 2020, 05:01

Украинская певица Mamarika завела поклонников пикантным фото с отдыха в Одессе, продемонстрировав соблазнительные формы.

Mamarika
Mamarika / Instagram

Украинская певица Mamarika поделилась соблазнительным фото, и вызвала бурю эмоций у своих поклонников.

Mamarika снялась в купальнике для Instagram

"Горяченькое подъехало ... Какие планы на #fridaynight? Цени фото от 1 до 10", - пишет певица.

На фото певица позирует в закрытом купальнике, повернувшись в полуоборота к фотографу, демонстрируя стройную фигуру и соблазнительные бедра, и сняла шлейку с плеча, демонстрируя под ней голое незагорелое тело, и часть незагорелой сочной груди, которую обтягивает облегающий наряд.

Первым ее пост прокомментировал ее муж, которому она ответила с юмором.

Mamarika
Mamarika / Instagram

"Пускай будет 6...", "Развод!", "Ну і фігурка", "Яка красотка", "Меда и зрелищ!)", "Класс очень красиво", "Женщина, ну и гарячяя. Планы-просто поспать, старость пришла", "Ходячий секс", "Мамка, ты огонь", - пишут в комментариях.

Ранее Даша Астафьева топлес и в поясе для чулок показала огромную сочную грудь

новости шоу бизнеса MamaRika
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