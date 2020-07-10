"Шикарный задок": Марина Бех взбудоражила пикантным фото

Марина Бех / Instagram

Украинская спортсменка, чемпионка-легкоатлетка Марина Бех порадовала своих поклонников горячим фото в облегающих спортивных шортиках.

Марина Бех в Instagram показала сочные формы и взбудоражила поклонников.

"I miss training camps in other countries. Я дуже сумую за тренувальними зборами за кордоном. Адже зараз мені дуже не вистачає подорожей і мого улюбленого спортивного життя", - подписала она фото

На снимке Марина позирует спиной к фотографу в бежевых обтягивающих шортиках и спортивном лифчике, которые не скрывают ее спортивной фигуры, стройных ног и сочных ягодиц. Девушка продемонстрировала свои мышцы и загорелый стан.

Поклонники пришли в дикий восторг от нового фото Марины, и написали ей море комплиментов.

Марина Бех / Instagram

До этого днем ранее она показала фотосессию в синем мокром боди, которое отчетливо подчеркивает все достоинства фигуры Марины Бех.

Марина Бех / Instagram

Марина Бех / Instagram

Марина Бех / Instagram

"Ти Шикарна", "Мистецтво позувати одягненим і виглядати оголеним, адже його лінії та тіло - це велична форма чуттєвості, дисципліни, краси та таланту.", "подскажите хороший гормон роста", "Шикарный задок", - пишут в комментариях.

Ранее Алена Шоптенко в бикини впечатлила поклонников пикантным фото.