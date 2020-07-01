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"Главная пися королева": Maruv топлес прикрыла соски БДСМ-нарядом

Украинская певица Maruv опубликовала новое фото в своем БДСМ-костюме без белья, и свела с ума поклонников.

1 июля 2020, 07:36
Maruv
Maruv / Instagram

Эксцентричная певица Maruv взбудоражила сеть новым пикантным фото, на котором она продемонстрировала, что под свой наряд для клипа не надела лифчик.

Maruv показала, что ее грудь в костюме для клипа прикрывал только БДСМ-лифчик. Фото Анна Корсунь показала в Instagram

"A leather collar round my neck is gonna pay my check check check. (Кожаный ошейник на шее оплатит мой чек чек чек)", - пишет Maruv под фото, которое для Maruv сделала Елена Гелета.

На фото Maruv позирует в своем новом наряде для последнего клипа, который состоит из прозрачного черного наряда, под которым, кажется что нет белья. Грудь прикрывает только черный остроконечный лифчик на ремешках, надетый поверх прозрачного наряда Maruv.

Maruv
Maruv / Instagram

"Мяу", "Вау", "Пожар", "Главная Пися королева", "Главное в масочке", "Как же я жду когда увижу эту красоту на концерте в Че. билеты куплены, ждем возможности!", "Красотка", "Львица", "Идеальная", "Нифигашеньки. Крутецкаяяя", "Омг", "Королева", - пишут ей в комментариях.

Ранее украинская модель Алина Байкова в прозрачном бикини завела сеть.

Maruv новости шоу бизнеса
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