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"Эротические игры": голая жена Гусева показала развратное фото в ванной

28 апреля 2020, 03:36

Жена украинского футболиста Олега Гусева, Мария показала интимное фото, и рассказала про сексуальные игры для карантина.

Мария Гусева
Мария Гусева / Instagram

Жена бывшего футболиста Динамо, Мария Гусева показала голое фото в ванной, и рассказала, как разнообразить жизнь с половинкой на карантине.

Мария Гусева показала голое тело в ванной в Insatagram.

"Пост для пар) Как не погрязнуть в бытовуху во время карантина если вы безвылазно находитесь вдвоём уже несколько месяцев ? Ловите идеи: Ванна с пеной, арома-маслами, шампанское, клубника, фильм для взрослых. Костюмы - никто не отменял, у меня, из последних, была горничная, что, кстати, не далеко от истины на карантине. Эротические игры для двоих (есть не только дурак на раздевание) - очень даже весело, есть масса магазинов в инста с такими штукам. В тему магазинов для взрослых, просто закажите доставку того, на что давно поглядывали - но не решались. Так же, приветствуется, обновить свой привычный арсенал игрушек. Красивое белье - сейчас столько времени и возможностей для выбора красоты, и доставка, практически везде - до двери. Порадуйте себя и партнера", - говорится в сообщении.

На фото Мария Гусева лежит в ванной и снимает себя сама. Она показала голые ноги по предел приличия, татуировки и пустой бокал чего-то, за чем проводила время в ванной.

Мария Гусева
Мария Гусева / Instagram

Ранее жена Николая Морозюка Ирина показала голое фото с сочной грудью.

Олег Гусев новости шоу бизнеса новости спорта
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