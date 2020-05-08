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Звезда Танцев со звездами заболела коронавирусом

8 мая 2020, 12:27

Участница Танцев со звездами 2020 телеведущая Мария Ивакова объявила, что подцепила Covid-19.

Мария Ивакова
Мария Ивакова заболела коронавирусом/ Instagram

Телеведущая телеканала Пятница и участница Танцев со звездами Россия Мария Ивакова объявила, что заразилась коронавирусом, и не знает, как и где ухитрилась это сделать, но самоизолируется на 14 дней.

О своей болезни Мария Ивакова сообщила в Instagram

"Друзья, у меня две новости. Начну с плохой: все мои тесты на covid-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю. У моего партнера по танцам Евгения Папунаишвили все тесты отрицательные, как и у моего бойфренда Никиты Ефремова. Как это получилось, я не знаю. В общем, ни в танцах со звёздами, ни на улице минимум две недели вы меня не увидите. Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат. А где я его могла подхватить - не знаю. Буду вас держать в курсе событий", - пишет Мария Ивакова.

Мария Ивакова
Мария Ивакова / Instagram

В ответ на ее пост танцор Евгений Папунаишвили написал трогательный пост в поддержку.

"Главное сейчас одно – только здоровье Маши. Дай Бог, чтобы как можно скорее поправилась", - написал Евгений Папунаишвили.

Мария Ивакова
Мария Ивакова Танцы со звездами / Instagram

Мария Ивакова была ведущей многих выпусков шоу Орел и Решка, в том числе на телеканале Интер. Последний раз она снималась в одном выпуске в Орел и Решка звезды, в качестве приглашенной звезды.

Недавно корорнавирусом заразился другой российский актер - звезда Бедной Насти Петр Красилов объявил о своем диагнозе, и начал лечение.

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