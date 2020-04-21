"Эротическая коровка": выступление Maruv на Голосе взбудоражила сеть

Maruv / Instagram

Спецвыпуск Голоса Країни 2020 прошел 19 апреля, и 1+1 показали выступления звезд и самые красивые номера. Анна Корсун, еще не будучи всемирно известной Maruv приходила на Голос країни 4, и развернула к себе все 4 кресла тогдашних тренеров - Святослава Вакарчука, Сергея Лазарева, Лолиты и Елки.

Выступление Maruv на Голосе вызвало резонанс, и спровоцировало обсуждения в сети.

Оказывается, многие не знали, что Maruv принимала участие в шоу Голос. Девушка предпочитает не распространяться о своей личной жизни и биографии, но не секрет, что она также принимала участие и в Х-Факторе 8.

Голос країни 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео 19-04-2020: спецвыпуск: Maruv помоги мне

"Какая же она классная) Если суждено стать певицей, то даже высшее образование не станет помехой. Удачи, Maruv!", "Моя любимая эротическая коровка . Люблю до потери пульса", "Капец она изменилась. Ее тут не узнать)", "Получается, 4 сезон, оказался самым сильным!!! Уже 3 участница, которая стала звездой!!!", "поняла что одетая она никому не нужна. решила петь в трусах, раздвинув ноги", "Офигенная!", "Чисто токсик такой в комментах", "Марув зараз крутіша за усіх разом узятих(і тренерів у тому числі)! Світовий ТОП рівень", "Ага,тут ключові слова- ще скромна дівчинка! Зараз Анька у Мацкві про Силу киски співає,якось не дуже скромно.Ну то таке.Нам своє робить", - пишут в комментариях.

Ранее Анна Корсун представила песню Самолетная на карантине в проекте Shlakoblochina.