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"Вкусняха, классная пи***нка": Maruv похвасталась упругими бедрами

Певица Maruv продолжает отдых на море, и показала летние фото в купальнике, которые спровоцировали поклонников на бурную раекцию.

27 июня 2020, 06:35
Maruv
Maruv / Instagram

Украинская певица Maruv, которая недавно показала пикантные фото в бассейне на базе отдыха под Одессой, завела своих поклонников новыми фото своей шикарной фигуры.

Певица Maruv показала фото в купальнике с откровенными разрезами в своем Instagram

"Chilling", - пишет Марув.

На фото Анна Корсунь, которая выступает под псевдонимом Maruv, показала стройные ножки и сочные бедра в цельном купальнике, который максимально на грани приличие обнажил ее идеальные формы, подчеркнув длину ног и пока незагорелую кожу.

Maruv
Maruv / Instagram
Maruv
Maruv / Instagram
Maruv
Maruv / Instagram

Поклонники не смогли спокойно смотреть на полуголую Maruv, и написали ей горячие комментарии под фото.

"Прекрасна, как закат!", "Шикарна", "Вкусняха", "Красотка", "I want you, baby", "ПИСЯ-КОРОЛЕВА!)", "Nice", "Красавица", "Sexy and hot", "П***енка побритенькая", "Классная пи***нка)", - пишут в комментариях.

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