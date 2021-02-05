Maruv показала откровенные фото в стиле моделей Playboy

Maruv / instagram.com/maruvofficial

Певица Maruv рекламирует наряды из своего нового магазина самым доступным способом - показывает, как они выглядят на ней. Новый образ "Playboy-зайки" порадовал поклонников, и вызвал у них целую гамму эмоций.

Maruv в Instagram засветила сексуальные ножки и соблазнительную фигуру в облегающем ультра-мини платье с ошейником и ушками. Судя по всему к нему идут секси-чулки и длинные бархатные перчатки. Под тканью она продемонстрировала свою талию и упругую грудь.

"Total Look. Новое платье "Сейлор Мун", - подписала свои снимки Maruv.

Ее образ в платье "Сейлор Мун" вызвал как восторженные восхваления ее красоты, так и непонимание - куда такой наряд надеть.

Maruv / instagram.com/maruvofficial

Maruv / instagram.com/maruvofficial

Maruv / instagram.com/maruvofficial

"Дешевка какая-то... И куда его? Сценический стриптизный костюм, если только.."

"Огонь", "Ну ваще. Сплошная мимимишность", "Какой зайчик",

"Замечательная зайка", "Класс. А розовое как в "новой силе киски" будет?",

"Самая обалденная зайчишка!", "Обожаю",

Ранее украинская танцовщица Илона Гвоздева показала грудь в откровенном наряде.