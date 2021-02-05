Maruv показала откровенные фото в стиле моделей Playboy

Певица Maruv примерила костюм кролика для взрослых вечеринок, и поразила своих поклонников красотой.
Певица Maruv рекламирует наряды из своего нового магазина самым доступным способом - показывает, как они выглядят на ней. Новый образ "Playboy-зайки" порадовал поклонников, и вызвал у них целую гамму эмоций.
Maruv в Instagram засветила сексуальные ножки и соблазнительную фигуру в облегающем ультра-мини платье с ошейником и ушками. Судя по всему к нему идут секси-чулки и длинные бархатные перчатки. Под тканью она продемонстрировала свою талию и упругую грудь.
"Total Look. Новое платье "Сейлор Мун", - подписала свои снимки Maruv.
Ее образ в платье "Сейлор Мун" вызвал как восторженные восхваления ее красоты, так и непонимание - куда такой наряд надеть.
"Дешевка какая-то... И куда его? Сценический стриптизный костюм, если только.."
"Огонь", "Ну ваще. Сплошная мимимишность", "Какой зайчик",
"Замечательная зайка", "Класс. А розовое как в "новой силе киски" будет?",
"Самая обалденная зайчишка!", "Обожаю",
Ранее украинская танцовщица Илона Гвоздева показала грудь в откровенном наряде.