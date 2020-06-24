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"Просто секс": Maruv удивила фигурой на пикантных фото в бассейне

Maruv похвалилась горячими летними фото, сделанными во время отдыха под Одессой. Девушка потрясла своих поклонников идеальными формами в любимом купальнике.

24 июня 2020, 13:24
Maruv
Maruv / Instagram

Украинская певица Maruv поделилась красочными фото с летнего отдыха, который устроила себе вместе с семьей и друзьями.

Maruv показала, как позировала с местными козочками, и в купальнике в бассейне в своем Instagram

"Спасибо за гостеприимство и радушие. Было очень вкусно, уютно и атмосферно. Для меня это место где можно отдохнуть душой, наполниться вдохновением и жизненной силой. Мы с командой к вам ещё обязательно вернёмся! One love ", - пишет она.

На фото она позирует с домашней козочкой - это традиционная фишка девушки, она даже не против применения иногда термина "козий движ" к ее тусовкам или танцам.

На других фото она позирует на территории комплекса, с его достопримечательностями и в бассейне - там Maruv в черном купальнике продемонстрировала стройную фигурку, плоский животик и сочные формы.

  • Maruv Одесса Instagram
  • Maruv Одесса Instagram
  • Maruv Одесса Instagram
  • Maruv Одесса Instagram
  • Maruv Одесса Instagram

Поклонники пришли в восторг от летних фото Maruv, и забросали ее комплиментами.

"1-ое фото прям Наталья Орейро из сериала "Дикий ангел"", "Ты где опять кайфуешь!? нам хиты нужны", "Две козочки красивые", "Первая фотография ты Там как-будто дикий ангел Наталья орейро!", "Ты такая миленькая ", "Секс, просто секс", "Сестры что ли))", "Вот это женщиииина", "С подружкой", - пишут в комментариях.

Ранее Эмили Ратаковски показала откровенные фото после перекрашивания в блондинку.

Maruv новости шоу бизнеса новости Украины
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