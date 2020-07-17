"Какие киски, секс ходячий": Maruv показала развратный костюм с концерта

Maruv / Youtube

Певица Maruv устроила онлайн концерт, но для него она вместе со своими танцовщицами выступала при всем параде, а фото показала поклонникам.

Maruv завела сеть пикантным фото в своем Instagram.

"Спасибо всем кто смотрел мой онлайн концерт. Я уже очень жду встречи с вами в живую! Очень скучаю за вашими аплодисментами и за сценой", - пишет она.

На фото Maruv позирует вместе со своими девушками в танцевальных костюмах из прозрачного нейлона, латекса и кожи.

Они позировали на лавочке на улице в полном параде и на стрипах - позируя в разных соблазнительных позах, в которых продемонстрировали длинные стройные ножки, и спортивные фигуры.

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

"Вот это секс конечно", "Где азиатка???? Куда выгнали?", "Обычные девчонки ждут автобус", "Эскорт вызывали?", "Какие киски", "И где Вы такие сидите?))", "Шоу - бл*ди?", "Мы тоже скучаем по тебе, по твоим крутым концертам", "Рыженькая топ, секс ходячий", - пишут в комментариях.

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