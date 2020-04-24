"Еще одна матрешка": Maruv устроила онлайн-концерт Вконтакте и разгневала украинцев

Maruv / Instagram

Украинская певица Maruv, которая сотрудничает с российский музыкальным лейблом, оказалась в центре скандала из-за того, что решила устроить онлайн-концерт в соцсети Вконтакте, заблокированной в Украине из-за массы российской пропаганды. Украинские поклонники были разгневаны, что певица внезапно "забыла" об этом факте.

"Сегодня вечером увидимся", - пишет Maruv в Instagram и публикует постер с лейбой ВК.

Ситуацию усугубляет то, что Maruv регулярно гастролировала в России, и на момент объявления карантина была в этой стране. Когда она спохватилась, и решила вернуться на карантин в Украину, оказалось, что это сделать можно только через пешие/автомобильные КПП, а представитель Украины уже ничем ей не может помочь.

Maruv попыталась обвинить Украину в предательстве, но в ответ ей посыпались обвинения в гастролировании в России, которая оккупировала Донбасс Крым.

"ВК в Украине не работает, ты не знала, есть другие источники где можно провести онлайн концерт, ведь твоя аудитория и в Украине есть, украинка!", "А я в Украине,как посмотреть?", "Тьфу ты! Ещё одна матрёшка мля..... А я так надеялась", "а почему я должен использовать ВПН, чтобы послушать нашего украинского артиста? Есть Инстаграмм, да Ютуб есть. Никто даже со знакомых не использывает данную социальную сеть.", "да при том, что у неё есть аудитория здесь в Украине, в её родной стране и что если она проводит онлайн концерт, то доступ должен быть для всех! О какой между национальной розни ты говоришь вообще!?", "причём тут то, что она украинка и ее творчество?! Из-за подобных вам и разгорается междунациональная рознь", - пишет в комментариях.

Ранее Maruv поздравила русских с Днем защитника отечества России 23 февраля, и спровоцировала громкий скандал.

После этого любимец Путина позвал Maruv в Россию и полил украинцев грязью