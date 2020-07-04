"Супер киска, черная королева": Maruv раздвинула ноги в развратной позе

Maruv / Instagram

,Украинская певица Maruv, которая недавно сняла горячий клип на свою новую песню, показала пикантный снимок, на котором она приняла слишком откровенную позу.

Maruv соблазнительно раздвинула ноги на фото в Instagram

Maruv не стала подписывать фото, написав только эмоджи сердечек, а поклонники решили завалить ее комплиментами за столь пикантный кадр.

На фото Maruv в своем полупрозрачном кожаном-латексном костюме и на стрипах позирует полулежа полусидя, широко расставив ноги, демонстрируя во всей красе все соблазнительные изгибы своего тела.

Maruv / Instagram

"It so hot", "Пися королева", "Супер киска", "Марув ты слишком шикарная", "Лучшая", "Sexy queen", "конфетка", "Дуже крута як завжди. Образ", "Такая девка фигуристая, нет у нас таких больше, очень крутая и внешне и голос шикарный, не дай Бог с лицом что будет делать,сразу всю изюменку потеряет. Шикарная певица", "Ну просто богиня, абажаю тебя",Ты посмотри на неё какая секс", "Черная королева!", - пишут в комментарии.

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