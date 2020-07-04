"Супер киска, черная королева": Maruv раздвинула ноги в развратной позе

,Украинская певица Maruv, которая недавно сняла горячий клип на свою новую песню, показала пикантный снимок, на котором она приняла слишком откровенную позу.
Maruv соблазнительно раздвинула ноги на фото в Instagram
Maruv не стала подписывать фото, написав только эмоджи сердечек, а поклонники решили завалить ее комплиментами за столь пикантный кадр.
На фото Maruv в своем полупрозрачном кожаном-латексном костюме и на стрипах позирует полулежа полусидя, широко расставив ноги, демонстрируя во всей красе все соблазнительные изгибы своего тела.
"It so hot", "Пися королева", "Супер киска", "Марув ты слишком шикарная", "Лучшая", "Sexy queen", "конфетка", "Дуже крута як завжди. Образ", "Такая девка фигуристая, нет у нас таких больше, очень крутая и внешне и голос шикарный, не дай Бог с лицом что будет делать,сразу всю изюменку потеряет. Шикарная певица", "Ну просто богиня, абажаю тебя",Ты посмотри на неё какая секс", "Черная королева!", - пишут в комментарии.
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