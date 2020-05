"Где сексуальность?": Maruv топлес обмазалась блестками для откровенного фото

Maruv / Instagram

Певица Maruv поделилась развратной обложкой для новой песне, на которой позирует топлес.

Maruv прикрыла голую грудь серебристыми блестками на новом фото в Instagram.

"Body art for my new music video #IWantYou with and body art soon. Боди-Арт для моего нового клипа на песню #IWantYou. Скоро новая песня и клип на всех просторах интернета", - пишет она.

На фото Maruv топлес в одних трусиках в ванной с покрашенными в в черный цвет волосами и без лифчика.

Maruv щедро покрыта серебристыми блестками, и из одежды на ней только крошечные трусики-бикини, а грудь, где она не скрыта блестками, Maruv прикрывает руками.

Maruv / Instagram

"Че это за калхоз стайл??? Де сексуальность, де твой ум, где доминирование??? Ты чего тут показала??? Капец, бери за рога своего фотографа и продюсера и топи их в реке.... Бо они так и не смогли из воспетки дет сада сделать леди гагу. Но это и хорошо. Но ведь ты сама, хотела быть леди гагой?", "Это конечно круто, но только как потом отмыватся, я блёстки с лица ещё три дня смываю, а тут все тело", "Хороша,заразка!!", "Уже нет сил ждать", "Красота та какая", "Поскорее уже жду новый трек", "На Марув есть трусики", - пишут ей в комментариях.

