"Вареник спалила, потекла": Марьяна Ро взбудоражила интимными фото

Марьяна Ро / Instagram

Российская блогер Марьяна Ро поделилась провокационной фотосессией, на которой позировала в одной футболке и клетчатой рубашке.

Марьяна Ро опубликовала провокационные фото, из-за которых началось бурное обсуждение ее внешности в Instagram.

"Привет. Я Марьяна. Я очень красива. Умна. И умею вкусно готовить. Также я очень веселая. Мой парень счастлив быть со мной. А ещё у меня идеальное чувство юмора и ГЛАВНОЕ я саркастична, - пишет девушка.

На фото Марьяна Ро демонстрирует голые стройные ножки. Они снимает себя сама в зеркало, и на одном из фото она якобы засветила трусики, которые прикрыла эмоджи черепа. В итоге, это фото стало целью бурных обсуждений.

"Большой член, большие яйца", "Пушо она как Леди Гага", "Смешнушка",

"А почему закрыла смайлом трусики?", "Там пенис", "

"Интересно, кто лучше тебе лизал - Ивангай, или Фейс?", "Я считаю это омерзительным. Я против этого", "

"Вареник чуть не спалила",

"Потекла...", "Лучшая baby",

"Покажи вкусняшку", "Вашей дочери тоже пишут деды с засохшим крючком?",

"Е*абельна", "Моя зайка", "У нее новая татуха?",

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