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"Что за разврат?": дочь Поляковой сверкнула грудью на пикантном фото

Старшая дочь Оли Поляковой снялась в бикини, и продемонстрировала себя крупным планом, вызвав обсуждение своей персоны.

20 июля 2020, 10:25
Маша Полякова
Маша Полякова / Instagram

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша поделилась летним фото в крошечном бикини, и раздосадовано рассказала о проблемах дружбы.

Маша Полякова сверкнула фигурой в крошечном бикини в своем Instagram.

"Столько всего изменилось за этот карантин , многие люди поменялись и остались только настоящие друзья , желаю что бы у вас было много верных друзей", - пишет она.

На фото она сидит в кресле-качалке в бикини, с задумчиво-загадочным взглядом. Поклонники оценили красоту ее молодой фигуры, и посочувствовали из-за ее обеспокоенности. А кто-то не смог пройти мимо, и оценил то, что ее грудь оказалась в центре кадра.

Маша Полякова
Маша Полякова / Instagram

"Красивая как солнце!", "Истертые??? Кем? Чем?)))", "Что за красотка", "SEXY", "Крашка просто", "Что за разврат ?", "Машуля, это все время, а время это года, всё меняется, все меняются, ты главное не расстраивайся", "Да, многое поменялось за карантин! Спасибо уринотерапии, что осталась здоровой и красивой!", "Машенька, много друзей быть не может. А фото очень красивое", "Машенька, много верных,настоящих друзей не бывает. Хорошо, когда есть хоть один такой. А самый верный друг- мама.", "У вас прелестные дочурки!", "Слушай маму,она плохого не посоветует !", "Очень красивая девочка", "Дуже гарна", "Богиня наша, люблю ти прелесть", - пишут в комментариях.

Ранее российская модель Вики Одинцова голая взбудоражила сеть.

Оля Полякова Маша Полякова новости шоу бизнеса
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