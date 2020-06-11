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"Перебор, мама научила?": дочь Поляковой показала откровенное фото

11 июня 2020, 01:38

Дочь знаменитой певицы Оли Поляковой Маша поделилась летними фото в домашнем бассейне, чем взбудоражила поклонников и настроила на летнее настроение.

Маша Полякова
Маша Полякова / Instagram

Дочь Оли Поляковой Маша решила порадоваться потеплению и послаблению карантина в Украине и поплескалась в бассейне у себя дома, продемонстрировав зеленый купальник и стройную фигуру.

Маша Полякова показала пикантное фото в своем Instagram.

"Как вам потепление?", - пишет она под фото.

На снимках Маша Полякова позирует в бассейне, демонстрируя навыки, которые получила в школе моделей Аллы Костромичевой в США в 2019 году.

Если на 2 фото она сидит под водой, то на одном она частично выпрыгнула из воды, облокотившись на бортик бассейна, и демонстрируя стройные ножки на фото.

Этот снимок вызвал бурное обсуждение в сети - кому-то очень понравилась фигура Маши, кто-то возмутился излишней откровенностью в ее возрасте, а кто-то просто засыпал девушку комплиментами.

Маша Полякова
Маша Полякова / Instagram
Маша Полякова
Маша Полякова / Instagram
Маша Полякова
Маша Полякова / Instagram

"ЕЩЕ ТОЛЬКО МАЛОЙ ПОПУ НЕ ВИДЕЛИ .ЗАЧЕЕЕМ", "Мама научила?", "Оооов, нереальна. Була не концерті твоєї мами, ви похожі як дві краплі води", "Офигенное потепление!!! Ты супер!!!", "Как-то с жопой перебор для 15 лет", "Королева", "Красуня, вся в маму", "Красотка", "Та тут не потепление, тут уже пожар", "Интересная Девочка! И красивая! Искренне завидую фотографу, ведь он был так рядом... ", - пишут ей в комментариях.

Ранее Maruv в БДСМ-костюме впечатлила откровенными танцами.

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