"Перебор, мама научила?": дочь Поляковой показала откровенное фото

Дочь знаменитой певицы Оли Поляковой Маша поделилась летними фото в домашнем бассейне, чем взбудоражила поклонников и настроила на летнее настроение.
Дочь Оли Поляковой Маша решила порадоваться потеплению и послаблению карантина в Украине и поплескалась в бассейне у себя дома, продемонстрировав зеленый купальник и стройную фигуру.
Маша Полякова показала пикантное фото в своем Instagram.
"Как вам потепление?", - пишет она под фото.
На снимках Маша Полякова позирует в бассейне, демонстрируя навыки, которые получила в школе моделей Аллы Костромичевой в США в 2019 году.
Если на 2 фото она сидит под водой, то на одном она частично выпрыгнула из воды, облокотившись на бортик бассейна, и демонстрируя стройные ножки на фото.
Этот снимок вызвал бурное обсуждение в сети - кому-то очень понравилась фигура Маши, кто-то возмутился излишней откровенностью в ее возрасте, а кто-то просто засыпал девушку комплиментами.
"ЕЩЕ ТОЛЬКО МАЛОЙ ПОПУ НЕ ВИДЕЛИ .ЗАЧЕЕЕМ", "Мама научила?", "Оооов, нереальна. Була не концерті твоєї мами, ви похожі як дві краплі води", "Офигенное потепление!!! Ты супер!!!", "Как-то с жопой перебор для 15 лет", "Королева", "Красуня, вся в маму", "Красотка", "Та тут не потепление, тут уже пожар", "Интересная Девочка! И красивая! Искренне завидую фотографу, ведь он был так рядом... ", - пишут ей в комментариях.
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