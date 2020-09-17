Маскарад на 1+1 - правила, ведущие и когда смотреть новое шоу

Маскарад 2020 - премьера шоу на 1+1 / 1+1

26 сентября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится долгожданная премьера самого загадочного шоу осени Маскарад. Теперь зрители смогут наслаждаться ярким развлекательным шоу в субботнем прайме.

Создатели шоу все лето интриговали украинцев - на улицах появлялись персонажи шоу и развлекали толпу, а в соцсетях телеканал запустил челленж с предложением выкладывать фото и видео с героями, и пытаться угадать, кто это.

В новом трейлере шоу зрители смогли рассмотреть некоторых фантастических персонажей на сцене, среди которых Вареник на огромной тарелке, Рыцарь, у которого цветы проросли сквозь доспехи, загадочная розовая Дракоша,Стрекоза, Кенгуру, и другие.

Маскарад 2020 - правила и команды

Всего в проекте Маскарад за первый сезон будет 13 необычных образов, которые нужно будет отгадать.

Кто из украинских знаменитостей скрывается под фантастическими костюмами, будут пытаться отгадать 2 команды

Команда Потапа - Наталья Могилевская и Юрий Ткач Команда Димы Монатика - Maruv и Влад Яма

Команды будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу. Именно противостояние звездных команд является главной интригой проекта.

Ведущим проекта стал Юрий Горбунов. Однако, появится на сцене он не один - впервые в Украине Юрий будет работать с диджитал соведущим Лайком.

Маскарад 2020 - Юрий Горбунов и Лайк / 1+1

Напомним, шоу Маскарад является адаптацией румынского формата Mysteries in the spotlight, который был презентован в 2012 году. За 8 лет он уже был успешно реализован во многих европейских странах. Телеканал 1+1 приобрел формат у владельца, компании Antena TV Group. Над адаптацией шоу работает команда Big Entertainment Shows под руководством Владимира Завадюка.

Маскарад на 1+1 смотреть онлайн трейлер нового шоу:

Все новые выпуски шоу Маскарад на 1+1 будут выходить с 26 сентября в 20:20 по субботам.