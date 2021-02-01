"Мечта": Санта Димопулос засветила похудевшую фигуру в бикини

Бывшая солистка группы ВИА Гра Санта Димопулос похвалилась формами с отдыха на Мальдивах, показав, как она отдыхала.
Победительница шоу Танці з зірками 2020 Санта Димопулос провела отпуск на Мальдивах, откуда публиковала яркие фото в бикини и со своей дочкой.
Когда семья стала собираться домой, Санта побаловала поклонников новым горячим снимком, на котором продемонстрировала пресс и упругие формы, которые не скрывает крошечный наряд.
Санта опубликовала в своем Instagram фото в мини-бассейне, в котором плавал поднос с вкусностями, которыми девушка себя радовала. Поклонники на фото смогли насладится ее спортивными прелестями, которые принесли ей победу на Танцях.
"Завтра в Киев, а хочется на Мальдивы", - пишет Димопулос.
"Санточка, ты как цветочек здесь", "Як гарно", "Прекрасна", "Фигура - мечта", "Красивая девушка", "Шикарная", - пишут в комментариях.
Ранее голая Jerry Heil заинтриговала признанием о своей жизни.