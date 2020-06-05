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Умер Михаил Кокшенов - причина смерти, биография и фильмография актера

5 июня 2020, 13:44

В России умер знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов. Он может быть известен многим по фильму на Дерибасовской хорошая погода, и не только.

Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов умер / кадр из фильма По улицам комод водили

В России на фоне коронавирусной пандемии и распространении инфекции умер знаменитый советский актер Михаил Кокшенов, который пару лет назад перенес инсульт, а также долго боролся с тяжелой болезнью.

Российский актер Михаил Кокшенов умер в 83 года от длительной онкологической болезни. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева в Instagram.

"Умер Миша Кокшенов. Светлая память!", - пишет она.

Актер перенес инсульт в 2017 году, и после этого он не появлялся на публике. Его смерть стала неожиданностью в российском шоу бизнесе.

Михаил Кокшенов умер в 83 года
Михаил Кокшенов умер в 83 года / Instagram Любовь Воропаева

Михаил Кокшенов - биография

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. Его родители в 30-х путешествовали, и они жили в разных городах на Дальнем Востоке и Востоке России. Михаил Кокшенов окончил Московский индустриальный техникум в 1957 году, после чего работал инженером управления Главнефтерудпром, потом пошел в Театральное училище имени Б. В. Щукина, которое закончил в 1963 гоуд. Работал актером на сцене Академического театра имени Владимира Маяковского. В 1966 перешел в Московский театр миниатюр и параллельно начал сниматься в кино. В 1974 году переходит в Театр-студию киноактера.

Он успел сняться в почти что сотне фильмов, до инсульта в октябре 2017 года.

Михаил Кокшенов - инсульт

В октябре 2017 года Михаилу Кокшенову стало плохо, и его срочно госпитализировали. Как оказалось, у актера случился инсульт, который он лечи до 2018 года. Он не узнавал никого из близких, которые попеременно сидели с ним во время госпитализации. С января 2018 года его забрали домой, но с Кокшеновым постоянно была сиделка. Точной информации о его состоянии не поступало - только слухи, но на публике он перестал появляться.

Михаил Кокшенов новости шоу бизнеса умер новости кино
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