Михаил Поплавский выпустил новый яркий клип с эротическими танцами

Поющий ректор Михаил Поплавский выпускает новые клипы, как горячие пирожки. Специально к празднику 8 Марта для любимых женщин он приготовил особый подарок. Вслед за "Юным орлом" и "Дальше будет", снятыми по новой технологии 3D виртуальной реальности, представил новое видео на хит "Приречений на любов".

Первыми новую работу в Университете культуры увидели популярные блогеры, звездные выпускники, известные артисты: Виталий Козловский, Дмитрий Коляденко, Мила Нитич, Екатерина Бужинская и Наталья Валевская. Кстати, увидев клип, певицы возмущались: "А почему нас нет в этом видео !?"

Концертный клип сняли в стилистике голливудского мюзикла 20-х годов с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, компьютерной графики, LED cube, Unreal Engine, traking systems и других.

Как всегда, Михаил Михайлович в клипе появился в окружении красавиц. Одежды на девушках в каждом видео становится все меньше.

Они удивляют эротическими танцами в бокале в стиле Диты фон Тиз. Если в предыдущем клипе Поплавский гонял на мотоцикле "Харлей Дэвидсон", то в новом видео на раритетном кабриолете Chevrolet Impala.

"Приречений на любов" – одна из моих любимых песен. Мы хотели наполнить клип позитивной энергетикой, подарить атмосферу праздника, разбавить его иронией и голливудским шиком. Мы просто едем на шикарной машине, с красивыми девушками, под драйвовую музыку и кайфуем. Мы уже все так устали от кризиса, карантина, страха, что хочется больше позитива. Ну, и пора встряхнуть шоу-бизнес, чтобы артисты активно возвращались к работе. А мы задаем тон", - сказал Поплавский.

Режиссерами клипа стали звездные выпускники Университета культуры Евгений Тимохин и Катя Царик, которая уже не первый раз работает с Поплавским.

"Михаил Михайлович - очень выносливый актер, который шесть дней подряд отработал на площадке. Главными героями стали его энергетика и харизма. В сюжете клипа мы использовали стилистику Голливуда 20-х годов, обыграв фамилию POPLAVSKY.

Мне кажется такая стилистика очень подходит ректору и такой драйвовой песне "Приречений на любов", - поделилась Катя Царик.

Как пообещал Поплавский, вскоре он представит еще три новые работы и приступит к новым проектам. Уже в апреле совместно с Олегом Винником проведет "Украинскую песню года". И останавливаться не собирается, как минимум лет до ста.

Говорит, что секрет его неуемной энергии и бодрости - в генетике и здоровом образе жизни.

"Я никогда не курил, мало употреблял алкоголя. Сейчас дважды в день плаваю в бассейне, прохожу быстрым шагом около шести тысяч шагов, употребляю только натуральную здоровую пищу", - поделился Поплавский и добавил, что это все необходимо "подпитывать любовью".