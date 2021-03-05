УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Михаил Поплавский выпустил новый яркий клип с эротическими танцами

5 марта 2021, 14:13 актуально

Поющий ректор представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов" в 3D виртуальной реальности.

1614946210-6244.jpg

Поющий ректор Михаил Поплавский выпускает новые клипы, как горячие пирожки. Специально к празднику 8 Марта для любимых женщин он приготовил особый подарок. Вслед за "Юным орлом" и "Дальше будет", снятыми по новой технологии 3D виртуальной реальности, представил новое видео на хит "Приречений на любов".

Первыми новую работу в Университете культуры увидели популярные блогеры, звездные выпускники, известные артисты: Виталий Козловский, Дмитрий Коляденко, Мила Нитич, Екатерина Бужинская и Наталья Валевская. Кстати, увидев клип, певицы возмущались: "А почему нас нет в этом видео !?"

Концертный клип сняли в стилистике голливудского мюзикла 20-х годов с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, компьютерной графики, LED cube, Unreal Engine, traking systems и других.

Как всегда, Михаил Михайлович в клипе появился в окружении красавиц. Одежды на девушках в каждом видео становится все меньше.

Они удивляют эротическими танцами в бокале в стиле Диты фон Тиз. Если в предыдущем клипе Поплавский гонял на мотоцикле "Харлей Дэвидсон", то в новом видео на раритетном кабриолете Chevrolet Impala.

  • Поплавский
  • Поплавский
  • Поплавский
  • Поплавский
  • Поплавский
  • Поплавский
  • Поплавский
  • Поплавский
  • Поплавский
  • Поплавский
  • Поплавский
  • Поплавский

"Приречений на любов" – одна из моих любимых песен. Мы хотели наполнить клип позитивной энергетикой, подарить атмосферу праздника, разбавить его иронией и голливудским шиком. Мы просто едем на шикарной машине, с красивыми девушками, под драйвовую музыку и кайфуем. Мы уже все так устали от кризиса, карантина, страха, что хочется больше позитива. Ну, и пора встряхнуть шоу-бизнес, чтобы артисты активно возвращались к работе. А мы задаем тон", - сказал Поплавский.

Режиссерами клипа стали звездные выпускники Университета культуры Евгений Тимохин и Катя Царик, которая уже не первый раз работает с Поплавским.

"Михаил Михайлович - очень выносливый актер, который шесть дней подряд отработал на площадке. Главными героями стали его энергетика и харизма. В сюжете клипа мы использовали стилистику Голливуда 20-х годов, обыграв фамилию POPLAVSKY.

Мне кажется такая стилистика очень подходит ректору и такой драйвовой песне "Приречений на любов", - поделилась Катя Царик.

Как пообещал Поплавский, вскоре он представит еще три новые работы и приступит к новым проектам. Уже в апреле совместно с Олегом Винником проведет "Украинскую песню года". И останавливаться не собирается, как минимум лет до ста.

Говорит, что секрет его неуемной энергии и бодрости - в генетике и здоровом образе жизни.

"Я никогда не курил, мало употреблял алкоголя. Сейчас дважды в день плаваю в бассейне, прохожу быстрым шагом около шести тысяч шагов, употребляю только натуральную здоровую пищу", - поделился Поплавский и добавил, что это все необходимо "подпитывать любовью".

Сейчас вы просматриваете новость «Михаил Поплавский выпустил новый яркий клип с эротическими танцами». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницамиВід пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами "Вкусненько": украинская блогерша снялась в прозрачном белье"Вкусненько": украинская блогерша снялась в прозрачном белье "Классная жопка": Ирина Морозюк сняла штаны на откровенном фото"Классная жопка": Ирина Морозюк сняла штаны на откровенном фото Александр Пономарев с украинскими звездами записали романтическую балладуАлександр Пономарев с украинскими звездами записали романтическую балладу Звезда Квартала в корсете и чулках сверкнула сексуальными формамиЗвезда Квартала в корсете и чулках сверкнула сексуальными формами
Следующий материал

Последние новости

14:40
У Зеленского объявили о требованиях по вступлению в НАТО
14:38
Под Днепром наглотавшаяся таблеток школьница угодила в реанимацию Видео
14:26
Тараса Шевченко на Прикарпатье "поздравили" отрезанной головой
14:18
Украина внесла в список стран красной зоны популярные страны-курорты Видео
14:13
Михаил Поплавский выпустил новый яркий клип с эротическими танцами Фото Видео актуально
Реклама
13:58
"Х*й тебе в рот": нардеп Лерос в Раде обругал Ермака Видео
13:57
Valve отказалась от поддержки игры Artifact и сделала её бесплатной Видео
13:56
Названы области с зашкаливающим уровнем госпитализации из-за COVID-19 Видео
13:34
Гороскоп для всех на 6 марта: заразная болезнь и запрет на мясо Видео
13:29
Полоскание соленой водой: от чего помогает и когда применять Видео
13:25
Экс-соратник Порошенко раздул языковой скандал и рассказал о "сепарах"
13:04
В королевскую битву Apex Legends грядёт новый большой ивент Видео
13:02
Ляшко объяснил, откуда берется вакцина для знаменитостей Украины Видео
12:54
Известную украинскую биатлонистку назвали "тварью" и затравили в Сети
12:27
Google пообещала перестать "шпионить" за пользователями
12:25
Степанов предупредил о новом ударе COVID-19 и назвал сроки Видео
11:58
Когда в Украину нагрянет теплая весна - прогноз синоптиков Видео
11:30
Украинцам пообещали двойное гражданство, но предупредили о запретах Видео
11:28
Moneyveo поддержит информационную кампанию #ЗнайСвоїПрава реклама
11:17
С 8 Марта – поздравления для самых красивых: открытки и тексты Видео
Реклама
11:02
Новый соцопрос вывел Слугу народа в лидеры на выборах Рады
10:56
"Слуга народа" попался на просмотре фото обнаженных девушек в Раде
10:51
С какими симптомами нельзя колоть вакцину от COVID-19 - Минздрав Видео
10:46
Гороскоп на 5 марта для всех: воплощение сна, запретные дела и сделки Видео
10:29
Кого украинцы избрали бы президентом - свежий президентский рейтинг
10:23
Обещанная Украине вакцина КНР показала неоднозначные результаты – СМИ Видео
10:07
Тука спрогнозировал, что ждет Украину после ухода Путина с поста Видео
10:07
Как научиться меньше пить алкоголя: пять советов Видео
10:01
Эксперт ЮНИСЕФ назвала сроки введения локдауна в Украине Видео
09:35
"Слуга народа" заявил о том, что вакцина от COVID-19 вредит организму Видео
09:00
Мэр города привился от COVID-19 с портретом Путина в руках Видео
08:58
В Турции разразился скандал с российским Крымом на карте
08:49
Украинская чиновница угодила в секс-скандал и лишилась работы
08:34
Не корми троля: почему Украине стоило дождаться извинений от Словакии мнение
08:21
COVID-19 атакует Украину: второй день подряд более 10 тыс. диагнозов
08:15
В Дании озвучили новые сроки достройки Северного потока-2 Видео
07:33
YouTube принял новое решение об аккаунте Трампа Видео
07:00
Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве Видео
06:55
Всплывшие "плёнки Медведчука" ставят Порошенко в неудобное положение мнение
06:35
Кравчук озвучил способ защитить независимость Украины
Реклама
06:30
У Кравчука назвали условие, при котором Россия уйдет из Донбасса Видео
06:00
EA намекает, что действия Battlefield 6 развернутся в Казахстане Видео
05:15
Арестович рассказал, как РФ не рискнула выйти из договора по Донбассу Видео
05:10
Магнитная буря красного уровня опасности ударит по здоровью: что делать Видео
04:30
В Кабмине назвали предпосылки для введения жесткого локдауна в Украине Видео
03:58
Лероса обвинили в запугивании соседей по дому, нардеп заявил о провокации
03:29
Какими продуктами проще всего чистить организм Видео
03:01
Коболев распек идею Витренко с фиксированной ценой на газ Видео
02:33
Врач объяснила, чем грозит бесконтрольный прием обезболивающих
02:04
Идеальный размер пениса по версии женщин - исследование Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять