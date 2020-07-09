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Актриса сериала Fake стала рекордсменкой по размеру груди

Украинская Plus-Size модель Мила Кузнецова побила рекорд своим размером груди

9 июля 2020, 17:45
Мила Кузнецова
Мила Кузнецова / Instagram

Украинская модель Мила Кузнецова стала новой рекордсменкой Украины в номинации "Самая большая женская натуральная грудь".

Участница проекта Модель XXL Мила Кузнецова имеет 13 размер груди, а ее обхват составляет 135,5 см, говорится в официальной записи в реестре рекордов.

О внушительных параметрах Милы сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

"Новый рекорд есть! Обхват груди 135,5 см!" - говорится в сообщении.

Ранее зафиксированный рекорд - 128 сантиметров объема.

Ветрова показала также фото рекордсменки и ее предмета гордости до вынесения вердикта.Читайте такжеСериал Fake - дата выхода, актеры, саундтрек и сюжет

Напомним, что Мила Кузнецова также сыграла в сериале Fake на Новом, который выходит в июле.

  • Мила Кузнецова instagram.com/mila_kuznetsova10/
  • Мила Кузнецова instagram.com/mila_kuznetsova10/
  • Мила Кузнецова instagram.com/mila_kuznetsova10/
  • Мила Кузнецова instagram.com/mila_kuznetsova10/
  • Мила Кузнецова instagram.com/mila_kuznetsova10/
  • Мила Кузнецова instagram.com/mila_kuznetsova10/
  • Мила Кузнецова instagram.com/mila_kuznetsova10/
  • Мила Кузнецова instagram.com/mila_kuznetsova10/
Ранее хореограф проекта танці з зірками Алена Шоптенко показала супер-стройную фигуру в бикини.
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