Актриса сериала Fake стала рекордсменкой по размеру груди

Мила Кузнецова / Instagram

Украинская модель Мила Кузнецова стала новой рекордсменкой Украины в номинации "Самая большая женская натуральная грудь".

Участница проекта Модель XXL Мила Кузнецова имеет 13 размер груди, а ее обхват составляет 135,5 см, говорится в официальной записи в реестре рекордов.

О внушительных параметрах Милы сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

"Новый рекорд есть! Обхват груди 135,5 см!" - говорится в сообщении.

Ранее зафиксированный рекорд - 128 сантиметров объема.

Ветрова показала также фото рекордсменки и ее предмета гордости до вынесения вердикта.Читайте такжеСериал Fake - дата выхода, актеры, саундтрек и сюжет

Напомним, что Мила Кузнецова также сыграла в сериале Fake на Новом, который выходит в июле.