"Сосок торчит, был секс": Миша Романова засветила грудь

Миша Романова / Instagram

Певица Миша Романова похвасталась молодым телом без белья на новом откровенном фото, и спровоцировала поклонников на обсуждение ее соска, который нагло выглянул из наряда.

Миша Романова показала пышную грудь в Instagram.

"Продолжите фразу. День удался, если...", - пишет Миша

На двух фото Миша Романова показала сочную грудь в разрезе комбинезона, которая чуть не выпрыгнула из наряда. Миша Романова позировала сидя на полу, продемонстрировала длинные стройные ножки, не прикрытые коротенькими шортиками.

Миша Романова / Instagram

На втором фото Миша сидит на стуле, повернувшись боком к фотографу и закинув ногу на ногу. Она повернулась боком так, чтобы в глубоком разрезе засветить голую грудь с соском крупным планом. Это вызвало бурную реакцию поклонников Миши в сети.

Миша Романова / Instagram

"Если сосок показался", "Ааааа, а какой вопрос был? Я че т это, немного как бы, да", "Сосок торчит, это так надо?)", "День удался,если увидел случайно сосок самой Миши Романовой", "Если выспалась", "... увидел впервые сососек Мишы Романовой", "Сиськи", "Сиси видны", "был секс", - пишут в комментариях.

Ранее израильская модель без трусов появилась в журнале для взрослых.