"Сосок торчит, был секс": Миша Романова засветила грудь

Известная певица Миша Романова похвалилась отличной фигурой в облегающем комбинезоне, под который не надела белье.
Певица Миша Романова похвасталась молодым телом без белья на новом откровенном фото, и спровоцировала поклонников на обсуждение ее соска, который нагло выглянул из наряда.
Миша Романова показала пышную грудь в Instagram.
"Продолжите фразу. День удался, если...", - пишет Миша
На двух фото Миша Романова показала сочную грудь в разрезе комбинезона, которая чуть не выпрыгнула из наряда. Миша Романова позировала сидя на полу, продемонстрировала длинные стройные ножки, не прикрытые коротенькими шортиками.
На втором фото Миша сидит на стуле, повернувшись боком к фотографу и закинув ногу на ногу. Она повернулась боком так, чтобы в глубоком разрезе засветить голую грудь с соском крупным планом. Это вызвало бурную реакцию поклонников Миши в сети.
"Если сосок показался", "Ааааа, а какой вопрос был? Я че т это, немного как бы, да", "Сосок торчит, это так надо?)", "День удался,если увидел случайно сосок самой Миши Романовой", "Если выспалась", "... увидел впервые сососек Мишы Романовой", "Сиськи", "Сиси видны", "был секс", - пишут в комментариях.
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