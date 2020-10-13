Миша Романова показала сексуальные формы на пикантных фото

Бывшая солистка ВИА Гра Миша Романова побаловала поклонников своими откровенными фото с отдыха в Шарм-ель-Шейхе в Египте.
Украинская певица Миша Романова похвалилась идеальными формами на пляже и в гостинице во время отдыха в Египте.
Миша Романова впечатлила своих поклонников новыми фото в бикини, которые она показала в Instagram.
Миша Романова пошутила, что это фото из журнала Playboy 1990, а на другом - в солнцезащитых очках предложила найти второго человека на фото.
"Делюсь ценным опытом отдыха в современных реалиях", - подписала свои фото с отдыха девушка.
На снимках Мища Романова позирует в в черном, красном и белом купальниках. Черный слитный купальник на самом деле буквально состоит из полосочек, больше обнажая фигуру девушки, а не прикрывая ее, а крошечные мини-бикини красного и белого цвета впечаилили поклонников красотой .
В фотосессии Миша Романова показала пышный бюст крупным планом, слегка прикрытый ее крошечным красным бикини.
"Какая красивая малышка", "Просто фантастичная",
"Звезды завидуют тебе, ты сверкаешь ярче них", "вы только все хорошеете и хорошеете с каждым днем)"
"Зайка, ты секси, обожаю тебя",
"Сделанные сиси красивые, а так норм"
Ранее Леся Никитюк похвалилась соблазнительными ягодицами на пикантном фото с отдыхе.