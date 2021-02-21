Миша Романова в мини-платье показала фанатам грудь

Миша Романова / instagram.com/misharomanova

Украинская поп-певица Миша Романова, которая прославилась как участница легендарного герлз-бэнда ВИА Гра, опубликовала в Instagram новый соблазнительный снимок (для 571 тысячи своих фолловеров.)

На снимке девушка позирует, удобно развалившись на подставке для вещей. Романова надела короткое платье с легкомысленным цветочным принтом. И дополнила откровенный лук черными босоножками на высокой шпильке.

Причем снимок сделан так, что все поклонники смогли рассмотреть пышную грудь Романовой.

"Жизнь на высоких скоростях", - подписала фото певица.

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