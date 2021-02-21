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Миша Романова в мини-платье показала фанатам грудь

21 февраля 2021, 12:12
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Едва ли не главный закон нынешнего шоу-бизнеса - мало сочинять прилипчивые поп-песни, нужно еще регулярно баловать фанатов откровенными фото.

Романова
Миша Романова / instagram.com/misharomanova

Украинская поп-певица Миша Романова, которая прославилась как участница легендарного герлз-бэнда ВИА Гра, опубликовала в Instagram новый соблазнительный снимок (для 571 тысячи своих фолловеров.)

На снимке девушка позирует, удобно развалившись на подставке для вещей. Романова надела короткое платье с легкомысленным цветочным принтом. И дополнила откровенный лук черными босоножками на высокой шпильке.

Причем снимок сделан так, что все поклонники смогли рассмотреть пышную грудь Романовой.

"Жизнь на высоких скоростях", - подписала фото певица.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Настоящее имя Миши Романовой ‒ Наталья Могиленец. По ее словам, Миша и Романов — это имя и фамилия двух молодых людей, в которых она когда-то была влюблена.
  • В 2012 году Романова начала карьеру эстрадной певицы. Ее продюсером стал легендарный украинский клипмейкер Алан Бадоев.
  • В 2013 году она приняла участие в реалити-шоу Хочу V ВИА Гру. Вместе с Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой девушка составила коллектив под руководством Надежды Мейхер. В финале шоу они заняли первое место и стали новым составом группы ВИА Гра
  • Романова около пяти лет участвовала в ВИА Гре под руководством Константина Меладзе, а потом начала сольную карьеру.
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